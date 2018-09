Iubirea poate dura? Intr-o relatie de lunga durata, iubirea si pasiunea pot devini din ce in ce mai periculoase!

​Recomandare de lectura

Multi dintre noi tanjesc dupa pasiunea care sa apara si sa dureze in relatia cu persoana iubita. Intrebarile par usor de formulat: ce anume ne face sa simtim ca relatiile noastre intime sunt pasionate si importante? Poate aceasta pasiune semnificativa sa dureze, pe parcursul timpului? Cum poate ea supravietui, avand in vedere provocarile la care o supunem – traind vieti solicitante, gestionand chestiuni familiale cotidiene, crescand copii, imbatranind?

Stephen Mitchell aduce numeroase argumente, pentru a sustine ideea ca iubirea si pasiunea nu scad intr-o relatie de lunga durata, ci devin din ce in ce mai periculoase! Fiecare dintre dimensiunile importante ale pasiunii romantice — sexualitatea, idealizarea si agresivitatea – ne submineaza sentimentul de siguranta si sentimentul de sine, destabilizandu-ne. Pentru a face iubirea sa dureze, nu ne ramane decat sa fim atenti la strategiile autodistructive care ne apara de riscurile ei. Alaturand studii de caz, idei psihanalitice si sfaturi, Mitchell ne invita sa ne alaturam in demersul de regandire a unora dintre cele mai profunde si importante aspecte ale experientei umane, ceea ce ne poate permite, fiecaruia dintre noi, sa avem propriul raspuns dupa ce vom fi citit aceasta carte.

Stephen A. Mitchell (1946-2000), psiholog clinician si psihanalist, a fost considerat liderul psihanalizei relationale. Fost profesor la New York University, a fost tradus la Trei cu volumul de referinta Experienta psihanalizei. Panorama psihanalizei contemporane (2015).

"Relatiile pe termen lung, in special cele care presupun crearea unui camin, cresterea copiilor, impartirea treburilor gospodaresti si cumpararea de proprietati imobiliare, sunt in mod necesar utilitare: pentru a dura, trebuie sa functioneze. In aceste relatii, slabiciunile si vulnerabilitatile celor doi parteneri sunt adesea vizibile: cu cat poti face si faci tu mai putin, cu atat mai mult trebuie sa fac eu si cu atat mai putin voi depinde de tine. Tanjim, si pe buna dreptate, dupa siguranta, stabilitate, predictibilitate; tihna noastra emotionala depinde de acest confort. Dar idealizarea destabilizeaza lucrurile si le scoate din perspectivele si prioritatile lor cotidiene. Imaginatia idealizanta este, prin propria sa natura, nesigura si avem tendinta de a gasi moduri in care sa incercam sa controlam daunele, gestionandu-le si izolandu-le."

- Stephen A. Mitchell

"Iubirea romantica in relatii nu este cultivata prin rezolvarea tensiunilor, prin descoperirea unui secret, printr-un efort elaborat de tesere permanenta a noutatii. Pentru a cultiva iubirea romantica intr-o relatie este nevoie de doua persoane fascinate de modurile in care, in mod individual si impreuna, ele produc forme de viata pe care cei doi spera sa se poata bizui. Este nevoie de toleranta la fragilitatea acestor sperante, tesute din realitate si fantasma, precum si de o apreciere a modurilor in care, in densitatea bogata a vietii contemporane, realitatea devine adesea fantasma, iar fantasma devine realitate." - Stephen A. Mitchell