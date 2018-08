saga-dinastiei-de-windsor

​Recomandare de lectura

Windsor! Este cea mai mare fortareata din lume locuita inca si astazi si – totodata – numele dinastic ales de regele George al V-lea in 1917, in plina valtoare a Primului Razboi Mondial, pentru a sterge rezonanta germanica a suveranilor de Saxa-Coburg si Gotha intr-un moment in care Regatul Unit se confrunta cu Imperiul German.

Jean des Cars, maestru al cronicilor dedicate monarhiilor europene, survoleaza istoria acestei case dinastice sosite pe tronul Angliei in 1714 prin George I, principe elector al Casei de Hanovra, si devenite in timp sinonima cu chintesenta spiritului britanic.

De la o Anglie puternic marcata de prestigiul legendarei regine Victoria la indelungata domnie a reginei Elisabeta a II-a, de la Imperiul Britanic care domina lumea inainte de 1914 si pana la Commonwealth-ul de astazi, de la gentlemeni cu melon pana la Beatles, de la apusul glorioaselor colonii pana la casatoria lui William si Kate, des Cars deruleaza extraordinara saga a unei descendente de regi, regine, printi si printese ale caror destine sunt adevarate pagini de roman. Cu momentele lor de fericire sau de nefericire, ei continua sa ne fascineze printr-un amestec unic de traditie si gesturi indraznete. Windsor? O pasionanta sinteza britanica.

Dupa o serie de dinastii – normanda, Plantagenet, de Lancaster, de York, Tudor si Stuart –, in 1714, odata cu regele George I, accede la tronul britanic Casa de Hanovra. Apoi, in 1840, casatoria tinerei Victoria cu printul Albert de Saxa-Coburg si Gotha reinnoieste inrudirea germanica a monarhiei engleze.

Dar patronimul este greu de purtat in plin Prim Razboi Mondial, astfel ca George al V-lea are initiativa de a-l schimba in Windsor. Numele Casei de Windsor va cunoaste suisuri si coborasuri, va tine prima pagina a ziarelor si va captiva opinia publica prin dramele intime, accidentele tragice, dar si prin episoade romantice si – mai ales – prin capacitatea monarhiei de a se adapta la vremuri noi. De la regina Victoria la nasterea lui baby George, Jean des Cars relateaza, in inconfundabilul sau stil spumos si vivace, parcursul unei monarhii fascinante.

Nascut la Paris in 1943, Jean des Cars (pe numele intreg, Jean Marie de Pérusse des Cars) este un scriitor si jurnalist francez, colaborator la Paris Match, Figaro Magazine si Jours de France.

Istoric reputat si autor prolific, el si-a creat un nume ca pasionat cronicar al marilor case dinastice europene si al destinelor celor mai ilustri reprezentanti ai acestora. Printre lucrarile sale cele mai cunoscute se numara Sceptrul si sangele, Saga dinastiei de Habsburg, Saga dinastiei de Windsor, Saga favoritelor (publicate in limba romana la Editura Trei), precum si Saga dinastiei Romanov, Saga reginelor si biografiile dedicate unor personalitati istorice celebre (Ludovic al II-lea al Bavariei, imparateasa Elisabeta a Austriei, printul mostenitor Rudolf al Austriei etc.).