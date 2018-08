Cand parintii se enerveaza. O noua abordare pentru a intelege si solutiona conflictele din familie

Copilul tau nu mai vrea in ultimele seri sa se dezlipeasca de televizor? Adolescenta ta s-a intors acasa mult prea tarziu dupa o petrecere? Baiatul cel mare isi loveste cu rautate fratiorul? In astfel de momente, vezi rosu in fata ochilor. Incepi sa tipi si sa ameninti; ti se pare ca nicio regula nu mai functioneaza, ca odrasla ta a scapat de sub control.

Celebru specialist in gestionarea furiei, autorul acestei carti te ajuta sa-ti tii cumpatul in relatia cu copiii obraznici sau incapatanati, sa eviti certurile inutile cu ei, pastrand in acelasi timp intacta relatia voastra afectiva. Vei afla, totodata, cum sa-ti responsabilizezi copilul, explicandu-i concret care iti sunt asteptarile (si care sunt "consecintele" neascultarii), cum sa-i oferi oportunitati de invatare si cum sa-i insufli increderea ca, dupa fiecare ratacire, el va sti cum sa revina pe calea cea buna. De asemenea, autorul incurajeaza o atitudine parentala iubitoare, dar ferma: parintii trebuie sa tina minte ca starea de bine a odraslei lor e mult mai importanta decat lacrimile si reprosurile manipulatoare ale copilului ce isi inchipuie ca totul i se cuvine.

Carl Semmelroth, psihoterapeut din Michigan cu o experienta de peste 30 de ani, este autorul mai multor carti dedicate gestionarii furiei in cuplu, la serviciu sau in cresterea copiilor. A lucrat o vreme inclusiv cu adolescenti afectati de psihoza.