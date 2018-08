Anatomia ciclismului. Ghidul ilustrat pentru cresterea fortei, vitezei si rezistentei in ciclism

„Anatomia ciclismului raspunde la intrebari fundamentale si complexe si iti ofera o varietate de alternative pentru a-ti imbunatati antrenamentul general si cel specific ciclismului." -

Vezi de ce este nevoie ca sa-ti maximizezi puterea, viteza si anduranta in cursele de ciclism! Anatomia ciclismului iti arata cum sa-ti imbunatatesti performantele prin cresterea fortei musculare si optimizarea fiecarei miscari.

Cartea prezinta 74 dintre cele mai eficiente exercitii de ciclism, insotite de descrieri clare, pas cu pas, si ilustratii anatomice color care scot in evidenta muschii aflati in actiune. Ilustratiile muschilor activi implicati in viraje, catarari, coborari si sprinturi prezinta modul in care exercitiile sunt legate fundamental de performanta in ciclism. De la pantele abrupte la terenurile alunecoase, Anatomia ciclismului te va pregati pentru orice provocare intalnita in cale.

Astfel, vei invata sa-ti orientezi exercitiile catre anumite zone ale corpului, sa reduci tensiunea musculara si sa reduci numarul accidentarilor care apar de obicei. De asemenea, vei invata sa asamblezi toate elementele pentru a pune la punct un antrenament axat pe nevoile si obiectivele tale personale.

Fie ca te antrenezi pentru urmatoarea competitie de ciclism sau doar vrei sa urci dealul ala abrupt fara sa-ti iasa sufletul, Anatomia ciclismului te va ajuta sa valorifici la maximum fiecare cursa.

Dr. Shannon Sovndal este fondatorul si proprietarul companiei Thrive Health and Fitness Medicine, o echipa alcatuita din medici, fiziologi si atleti de elita, care ofera clientilor programe personalizate de ingrijire a sanatatii si antrenament de fitness. De curand, a fost desemnat medic al echipei de ciclism profesionist Garmin/Chipotle.

Sovndal este coautor al cartii Fitness Cycling, a scris numeroase articole pe teme sportive si a tinut prelegeri pe subiecte legate de activitatile fizice. A urmat Facultatea de medicina a Universitatii Columbia din New York si si-a efectuat rezidentiatul la Universitatea Stanford din California. Locuieste in Boulder, Colorado.