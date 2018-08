Viata nemuritoare a Henriettei Lacks. Povestea femeii care a schimbat medicina secolului XX

Doctorii i-au prelevat celule fara sa ii ceara voie. Iar aceste celule – numite HeLa – n-au murit niciodata. Mai mult, au provocat o revolutie in medicina si au stat la baza unei industrii de milioane de dolari. Dupa 20 de ani, copiii ei au aflat adevarul. Si vietile lor s-au schimbat fundamental.

O chema Henrietta Lacks, dar oamenii de stiinta au cunoscut-o sub numele de HeLa. A fost o femeie saraca, de culoare, care a cultivat tutun, iar celulele ei – recoltate fara ca ea sa stie, in 1951 – au devenit unul dintre cele mai importante instrumente in cercetarea medicala, vitale pentru dezvoltarea vaccinului contra poliomielitei, pentru studiile asupra clonarii, cartografierea genomului uman, fertilizarea in vitro si multe altele. Celulele Henriettei au fost cumparate si vandute in milioane de doze, dar, cu toate acestea, ea a ramas un personaj aproape necunoscut.

Aflati din istoria zguduitoare a Henriettei Lacks:

• ce au in comun, etica, rasa si medicina;

• ce descoperiri stiintifice s-au facut datorita celulelor nemuritoare HeLa si ce inseamna sa te vindeci prin credinta;

• povestea fiicei sale, Deborah, chinuita toata viata de tot felul de intrebari legate de mama ei, pe care n-a apucat s-o cunoasca.

Rebecca Skloot povesteste lucruri despre stiinta intr-o maniera lucida, trateaza cu prudenta politicile rasiale ale medicinei si relateaza cu multa delicatete istoria, adesea dureroasa, a familiei Lacks. Ea vorbeste, de asemenea, despre nemuritoarele celule HeLa, intrand cu mult curaj in zona profund spirituala in care familia Henriettei a ajuns sa inteleaga prezenta eterna a acesteia in lume. Scrierile despre stiinta contin mai ales fapte, narate neutru. Insa cartea de debut a Rebeccai Skloot este curajoasa si uimitoare. – New York Times

Despre Fundatia Henrietta Lacks

Inainte de aparitia volumului Viata nemuritoare a Henriettei Lacks, Rebecca Skloot a infiintat Fundatia Henrietta Lacks. O parte din banii obtinuti din vanzarea cartii au fost donati acestei fundatii. Pentru mai multe informatii, vizitati www.HenriettaLacksFoundation.org

Rebecca Skloot este o scriitoare pasionata de subiecte stiintifice. Articolele sale au aparut in The New York Times Magazine, O, The Oprah Magazine, Discover, Prevention, Glamour s.a. A fost corespondent pentru emisiunea Radiolab a National Public Radio si pentru NOVA scienceNOW, un show al retelei Public Broadcasting Service. Este contributing author al revistei Popular Science si guest editor al volumului The Best American Science Writing 2011. Textele sale se regasesc in mai multe antologii, printre care The Best Creative Nonfiction.

A fost vicepresedinte al National Book Critics Circle si a predat cursuri de creative nonfiction si jurnalism de stiinta la Universitatea din Memphis, Universitatea din Pittsburg si Universitatea din New York. Locuieste in Chicago.

Viata nemuritoare a Henriettei Lacks este prima ei carte, a fost tradusa in peste 25 de limbi si adaptata pentru HBO.