Bucuria ordinii: Arta de a-ti organiza locuinta dupa metoda japoneza

Marie Kondo ne invata sa facem din organizarea locuintei o arta. Sunt prezentate solutii pentru toate incaperile unei case, precum si pentru o gama larga de obiecte din diferite categorii, inclusiv haine, incaltaminte, fotografii, carti, tacamuri, obiecte de toaleta si genti. Ilustratiile din cuprinsul cartii arata cum se impaturesc hainele folosind metoda unica de pliere a autoarei, dar si cum sa-ti organizezi sertarele si dulapurile. De asemenea, autoarea raspunde la intrebarile care i se adreseaza frecvent, cum ar fi daca trebuie sa pastrezi obiectele „necesare" care nu-ti aduc bucurie.

„Marie Kondo – o senzatie mondiala a ordinii!" - The Sunday Times





„Experta in organizare care a uimit lumea cu Magia ordinii revine acum cu noi sfaturi insufletitoare." - People

Bucuria ordinii iti va oferi inspiratie ca sa-ti transformi locuinta si sa-ti schimbi viata.





„Daca ai vrut mai mult de la Magia ordinii, aceasta este cartea pe care o asteptai."- MindBodyGreen





„In acest nou ghid practic, misiunea autoarei este sa ne ajute sa identificam obiectele care ne aduc bucurie." - Los Angeles Times





„Este extraordinar modul in care Kondo antropomorfizeaza obiectele personale si le acorda respectul de a le scoate din sifonier pentru a se descotorosi cum se cuvine de ele. Puteti sa ma considerati o Konvertita." - Chloe Malle, Vogue.com





„Daca prima ei carte a fost doar o introducere in filosofia radicala a lui Kondo, cunoscuta ca Metoda KonMari, cartea aceasta intra mult in detalii… rezultatul se impune de la sine: o casa si o conceptie despre viata care aduc cu adevarat bucurie." - ArhitecturalDigest.com





„Sunt o mare admiratoare a lui Marie Kondo, acest guru al organizarii, care a devenit o senzatie mondiala. Sunt obsedata, pentru ca tehnicile invatate de la ea mi-au transformat cu adevarat spatiul de locuit si mi-au schimbat in bine multe obiceiuri proaste legate de cum trebuie facut ordine in casa." - Anna Monette Roberts, PopSugar.com

Marie Kondo a infiintat de curand compania KonMari Inc., a carei misiune este "Sa organizam lumea", prin colaborare cu reteaua ei de cititori si organizatii partenere. Recent. KMI a lansat un Program de pregatire a consultantilor in Metoda KonMari. Pentru mai multe informatii viziteaza www.konmari.com si paginile de Facebook la www.facebook.com/konmarimethod si Instagram la @mariekondo.

Marie Kondo te va ajuta sa-ti faci ordine in viata cu noul serial important de pe Netflix, Organizethe World with Marie Kondo, care va fi lansat in primavara anului 2019.