Leonardo da Vinci: El a fost cel mai creativ geniu din istorie. Ce secrete ne poate învăța?

​Recomandare de lectură

A citi aceasta biografie magnifica a lui Leonardo da Vinci inseamna a face o calatorie prin viata si opera uneia dintre cele mai extraordinare fiinte umane din toate timpurile, in compania celui mai sarmant, informat si intuitiv ghid imaginabil. Walter Isaacson este deopotriva un adevarat savant si un scriitor fascinant. Si ce bogatie de invataminte in aceste pagini. -

In aceasta noua biografie captivanta, autorul lucrarilor de succes despre Steve Jobs, Albert Einstein si Benjamin Franklin, il aduce la viata pe Leonardo da Vinci.

Pe baza a mii de pagini din uluitoarele carnete ale lui Leonardo si a noilor descoperiri despre viata si opera sa, Walter Isaacson tese o naratiune care uneste arta si stiinta lui. El ne arata cum geniul lui Leonardo s-a bazat pe deprinderi pe care le putem imbunatati in noi insine, precum curiozitatea patimasa, observatia atenta si o imaginatie atat de jucausa incat cocheta cu fantezia.

Creativitatea sa, asemanatoare cu cea a altor mari inovatori, provenea din pozitionarea la intersectia stiintelor umaniste cu tehnologia. Leonardo a jupuit carnea de pe fetele cadavrelor, a desenat muschii care misca buzele si apoi a pictat cel mai memorabil zambet din istorie in Mona Lisa. A explorat matematica opticii, a demonstrat felul in care razele de lumina lovesc corneea si a creat iluzii prin schimbarea perspectivelor in Cina cea de Taina. Isaacson descrie, de asemenea, dragostea de o viata a lui Leonardo pentru punerea in scena a unor productii teatrale, sustinute de picturile si inventiile sale.

Abilitatea lui de a combina arta si stiinta, simbolizata de desenul care s-ar putea sa-l reprezinte pe el insusi intr-un cerc si un patrat, ramane reteta trainica a inovatiei. Viata sa ar trebui sa ne reaminteasca cat de important este sa imprimam, atat in mintea noastra, cat si in cea a copiilor nostri, nu doar cunoasterea primita, ci si dorinta de a o pune in discutie – de a fi imaginativi si, asemenea neadaptatilor si rebelilor talentati din toate epocile, de a gandi diferit.

„Data fiind fascinatia mea pentru Leonardo, am citit multe carti despre el de-a lungul timpului, dar nu am gasit niciuna care sa acopere satisfacator diversele fatete ale vietii si operei sale. Walter, un jurnalist si autor talentat, a facut o treaba extraordinara. [...] E ironic ca un om care a trait acum 500 de ani ne aminteste de minunile vietii moderne.” — Bill Gates

WALTER ISAACSON este profesor de istorie la Universitatea Tulane. A fost CEO al Institutului Aspen, presedinte al CNN si editor al revistei Time. Este autorul volumelor Steve Jobs (Publica, 2011), Inovatorii (Publica, 2015), Einstein: His Life and Universe, Benjamin Franklin: An American Life si Kissinger: A Biography. Este, de asemenea, coautor al cartii The Wise Men: Six Friends and the World They Made.