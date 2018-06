Istoria Chinei moderne: Decaderea si ascensiunea unei mari puteri, de la 1850 pana in prezent

In 1850, China era „bolnavul Asiei“. Acum se pregateste sa devina cea mai puternica natiune de pe pamant. Povestea clara si cuprinzatoare a trecutului recent al Chinei spusa de Jonathan Fenby este ghidul perfect al acestei transformari remarcabile.

„Uneori este un procuror care cauta adevarul in spatele zidului ridicat de propaganda chineza… Alteori, priveste ca un jurnalist atent la detalii… Fenby descopera lucruri care ne socheaza si ne uimesc. - Daily Telegraph

„O relatare accesibila, competenta, onesta, cuprinzatoare si foarte bine scrisa. O carte fara cusur.“ - History

„Una dintre cele mai captivante si mai obiective descrieri ale anilor phoenixului chinez… Simtul acut al observatiei, stilul cursiv al prozei si un real talent narativ fac din cartea lui Jonathan Fenby o reusita remarcabila.“ - Times Literary Supplement

Fotografia de pe coperta: Un baietel ii saluta pe soldatii care inainteaza spre Piata Tian’anmen,cu cateva ore inainte de declansarea masacrului (1989)

Jonathan Fenby (n. 1942), scriitor, jurnalist si analist britanic, a lucrat ca editor al ziarelor The Observer si South China Morning Post, apoi la Reuters World Service; a ocupat pozitii importante in redactiile publicatiilor The Economist, The Independent si The Guardian. In prezent este director executiv si director pentru China al serviciului de analiza Trusted Sources. Comandor al Ordinului Imperiu lui Britanic. Este Cavaler al Legiunii de Onoare si al Ordinului National de Merit al Frantei.