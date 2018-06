12 Reguli de viata. Un antidot la haosul din jurul nostru - Ghid practic

​Recomandare de lectura

Jordan B. Peterson este unul dintre cei mai sclipitori ganditori ai momentului. Psihologul canadian a devenit in ultimii ani un veritabil fenomen mediatic: pe YouTube poate fi vazut in peste 200 de prelegeri si interviuri, care aduna mai bine de 30 de milioane de vizualizari; iar pe Twitter si Facebook este urmarit de 300 000 de oameni.

Plin de umor si asociind in mod surprinzator adevaruri ale traditiei occidentale cu ultimele descoperiri din neurostiinte, Peterson ne povesteste despre homari si asertivitate, despre skateboarding si adevaratii barbati, despre Iadul ranchiunii si arogantei, dar si despre lumina pe care o poate aduce in viata noastra mangaierea unei pisici sau un moment de sinceritate fata de sine – dar si fata de apropiatii nostri.

Plecand de la revelatiile marilor religii ale lumii, dar si de la capodoperele literare si filosofice (ale unor Goethe, Nietzsche sau Dostoievski), autorul ne indeamna sa revenim la clasicele virtuti (disciplina, curaj, onestitate, prietenie etc.) si sa ne asumam raspunderea pentru existenta noastra tragica, in care exista totusi un sens ce astepta sa fie cautat.

Intr-o lume in care structura familiei este in colaps, educatia este adesea impregnata de ideologie, iar societatea politica a ajuns sa fie periculos de polarizata, cele 12 Reguli de viata ofera un antidot: redescoperirea vechilor adevaruri si valori, care ne pot ajuta, in plina epoca relativista, sa ducem o viata mai buna, mai luminoasa, mai chibzuita.

Jordan B. Peterson, profesor canadian de psihologie, preda la Universitatea din Toronto, sustinand totodata conferinte publice cu o audienta remarcabila. Este apreciat nu doar pentru criticile sale cultural-politice – cum ar fi obiectiile la adresa „corectitudinii politice" -, dar si pentru deschiderea sa catre religie, filosofie, literatura si studii politice. In calitate de psiholog clinician, Peterson lucreaza cu clienti afectati de depresie, anxietate sau schizofrenie, fiind si consilier al unor manageri de top din firme din domeniul juridic.

A fost consultant la Secretariatul General al ONU si a mai predat la Harvard. A scris mai bine de o suta de articole stiintifice pe teme diverse (de la terapia dependentelor la psihologia personalitatii) si este autorul unui revolutionar tom dedicat psihologiei religiei, Maps of Meaning: The Architecture of Belief (1999), in curs de traducere la Editura Trei. Mai multe detalii, pot fi gasite pe conturile autorului de pe Facebook si YouTube, dar si pe site-ul sau personal, www.jordanbpeterson.com.



"A durat mult pana am gasit titlul: 12 Reguli de viata: un antidot la haosul din jurul nostru. Acesta sugereaza clar faptul ca oamenii au nevoie de principii ordonatoare, pentru a evita instaurarea haosului. Avem nevoie de reguli, standarde, valori — si luati singuri, dar si luati impreuna. Suntem niste animale de povara, obisnuite sa traga la jug. Avem nevoie de o incarcatura care sa ne justifice existenta mizerabila. Avem nevoie de rutina si de traditie. Aceasta inseamna ordine. Daca am trai cum se cuvine, am fi capabili sa toleram povara constiintei de sine. Daca am trai cum se cuvine, am reusi sa ne asumam propria fragilitate si mortalitate, fara sa ne simtim ca niste victime nevinovate, fara sa cadem in starea de invidie sau sa ajungem, mai apoi, la dorinta de razbunare si distrugere. Daca am trai cum se cuvine, nu ar mai fi nevoie sa apelam la securitatea oferita de totalitarisme, pentru a ne proteja de recunoasterea propriei finitudini si ignorante. Poate ca am reusi sa evitam cararile ce duc spre Iad — iar secolul XX ne a aratat cam cat de real poate fi Iadul" - Jordan B.

Peterson