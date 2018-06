Iubita mea Mercedes. O carte despre cum e sa fii strain in tara altora si cum devii strain de tara ta

​Recomandare de lectura

Ideea cartii mi-a venit pe cand spalam masina la o benzinarie din Germania. Asteptand sa intru pe linia de spalare, mi-am amintit vorbele cuiva, care spunea, razand: „Multi barbati, in Germania, isi iubesc mai mult Mercedesul, sau BMW-ul, decat propria sotie". Iubita mea Mercedes e un roman de dragoste si nu prea. E un roman „al devenirii“ si nu prea. E un roman-fresca sociala si nu prea. Este din toate cate putin. Din intamplarile mele si ale altor personaje, am incercat sa arat cum e sa fii strain in tara altora si cum devii, treptat, strain de tara ta. Alert, dar si meditativ, romanul Iubita mea Mercedes este o carte-document a emigratiei romanesti dupa Revolutie si „o lectie despre libertate”.



Roza emigreaza din tara in vara anului 1990, imediat dupa ce primele alegeri democratice din Romania sunt acaparate de fosti nomenclaturisti comunisti. Ca ea mai sunt sute de mii de fugari romani, in cautarea libertatii si a bunastarii din tarile Europei de Vest. Incercarea e hazardata, insa cu totii cred ca vointa clinteste muntii. Familia si sotul raman in patrie, iar Roza isi construieste o viata paralela in Germania, alaturi de un nou iubit. Cu locuinta, joburi si bani destui, prezentul si viitorul celor doi tineri par asigurate, pana intr-o dimineata, cand politia suna la usa. O regretabila greseala le schimba pe loc soarta, iar tot ce au realizat si au visat pana atunci risca sa se naruie, ca un castel spulberat, din carti de joc. - Dani Rockhoff



In volumul „Capsunarii”, aparut mai demult , si acum, odata cu romanul „Iubita mea Mercedes”, Dani Rockhoff se profileaza ca un scriitor matur, cu un neobisnuit simt al inscenarii realitatii, eventual autobiografice, in fictiunea moderna, nervoasa, captivanta, a europeanului. Eventual sud-est european, nimerit ca refugiat, in „noua brava lume europeana” , mereu mai dificila, mai invrajbita de propriile griji si nevroze. Un roman de actualitate locala si globala, profund nelinistitoare. - Emil Hurezeanu

Daca Dani Rockhoff a avut forta scriitoriceasca necesara transpunerii unei realitati aflate in haos, in paginile unei carti programatice, avand un concept unitar, atunci are forta de a merge mai departe. Si iata ca asa e, acum ne ofera un roman, „Iubita mea Mercedes”. Dupa „Capsunarii”, era un pas aproape previzibil. Romanul unei jurnaliste nu poate decat sa incite la lectura. - Ruxandra Hurezean

LIVIA-DANIELA ROCKHOFF a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. In anul 1990, ea emigreaza in Germania, fiind angajata la firme germane si concerne internationale. In 2001, ea absolva London School of Journalism si e acreditata ca jurnalist profesionist de Uniunea Jurnalistilor din Marea Britanie si de International Federation of Journalists, de la Bruxelles. Sub numele de autor Dani Rockhoff, publica in ziare si reviste tiparite si online din Germania, UK, Romania si Danemarca. In anul 2003, fondeaza si coordoneaza in Germania ziarul tiparit Curierul de Vest. In 2008, ea transmite corespondente de presa din Germania pentru Radio BBC. Din februarie 2005, Dani Rockhoff este corespondenta de presa in Germania si Romania a site-ului de stiri Hotnews.ro. Pe plan literar, ea debuteaza cu un grupaj de poezii in volumul colectiv Blestemul lui Brancusi - Poeti romani din diaspora (Grupul editorial Crai Nou , Agero Stuttgart - 2004). Debutul in proza si-l face cu volumul Capsunarii. Povestiri, aparut in 2013, la editura Humanitas din Bucuresti.