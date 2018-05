Viata lui Arsenie Boca

​Recomandare de lectura

„Arsenie Boca. Cine este acest om care da sens si speranta atator vieti deznadajduite? Este cultul lui o vasta operatiune de marketing religios, si-atat? Are viata lui datele recognoscibile ale vietilor de sfinti ai crestinatatii? Cum se face ca un om preocupat de profunde cautari intelectuale si care s-a declarat in repetate randuri impotriva «minunismului» a ajuns sa fie asociat atat de insistent cu miracolul, cu fantasticul, cu paranormalul? Am incercat sa dau cateva raspunsuri scriindu-i povestea.