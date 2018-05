Cand copiii reusesc in ciuda parintilor- GhidPractic

​Recomandare de lectura

Orice parinte crede in sinea sa ca isi doreste tot ce e mai bun pentru copilul sau. Si, totusi, multi dintre parintii zilelor noastre ajung, fara sa-si dea seama, sa le puna celor mici bete in roate! Iar asta imediat ce copilul vrea s-o apuce pe un drum care-l indeparteaza de modelele, valorile si asteptarile familiei sale. Ce pretexte vor gasi parintii pentru a-l impiedica sa se implineasca? Si ce pret va avea de platit copilul pentru a se ”realiza” in alte moduri decat si-ar fi dorit ai lui?

Dedicata artei de a evita deformarile familiei, cartea de fata iti vorbeste despre acei copii care devin straini de traditia familie lor, dar cu pretul unui stres permanent, al nesigurantei de sine si al unei atitudini defensive. Deveniti mai tarziu adulti, acestia isi vor gasi cu greu calmul, aruncandu-se in activitati epuizante, ca si cum ar avea tot timpul ceva de demonstrat. Reflectand si constientizand aceasta dinamica familiala ascunsa, parintii de azi sunt invitati sa reconsidere ce inseamna de fapt ”binele copiilor” lor, iar adultii ce au ”reusit” in pofida familiilor vor gasi cai pentru echilibrarea afectiva si reinnodarea unor relatii sanatoase cu cei apropiati.

Gisèle Harrus-Révidi a predat la Universitatea Paris 7 ”Denis Diderot” si a devenit cunoscuta datorita temelor inedite de cercetare psihologica: de la seductie si isterie, la parintii imaturi si cultura gurmanzilor.