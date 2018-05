Creierul: cea mai complexa colectie de celule din cosmos

​Recomandare de lectura

Inchis in tacerea si intunericul propriului craniu, creierul ne tese povestea realitatii si a identitatii care ne definesc. Renumitul specialist in neurostiinte David Eagleman ne poarta intr-o inedita calatorie in care vom descoperi alcatuirea misterioasa a existentei umane.

Ce este realitatea? Cine esti „tu“? Cum iei decizii? De ce are nevoie creierul tau de alti oameni? In ce fel poate schimba tehnologia omul asa cum il cunoastem? Pe parcursul cercetarii sale, Eagleman ne calauzeste prin lumea sporturilor extreme, a criminalitatii, a expresiilor faciale, a neurochirurgiei, a intuitiei, a roboticii si a cautarii nemuririi. Vom putea afla astfel povestea felului in care viata ne modeleaza creierul si a felului in care creierul ne modeleaza viata.

„Cuprinzatoarea sinteza realizata de David Eagleman asupra stadiului actual al cunoasterii in privinta creierului este concisa, accesibila si adesea foarte surprinzatoare. Descoperi in capul tau o ciudata lume noua.“ - BRIAN ENO

„La fiecare pagina din Creierul se produce o revelatie atat de fantastica, incat ti se taie respiratia. Ar fi imposibil de absorbit daca nu am avea cu totii acel element de-a dreptul extraordinar: creierul. Eagleman se apropie mai mult decat oricine de dezlegarea misterului cautarii sinelui inauntrul materiei cenusii electrice aflate intre urechile noastre.“ - STEPHEN FRY

David Eagleman ne ajuta sa intelegem cea mai complexa colectie de celule din cosmos: propriul creier. Daca neurostiinta ar avea un superstar, el ar fi acela.“ - RUBY WAX

David Eagleman (n. 1971) este, printre altele, specialist in neurostiinte, membru al Consiliului Forumului Economic International, cercetator in cadrul Institutului pentru Etica si Tehnologii Inovatoare. In 2012, a fost inclus de revista italiana Style in „Lista personalitatilor geniale" („Brightest Idea Guys"). Dupa cum se prezinta singur, in timpul zilei David Eagleman este directorul Laboratorului de Perceptie si Actiune din cadrul Facultatii de medicina Baylor (Houston, Texas), unde coordoneaza si Centrul de cercetare in neurostiinte si legislatie. Studiile sale privesc perceptia omului asupra timpului, capacitatea de adaptare a creierului, sinestezia si interconexiunile dintre neurostiinte si sistemul juridic.