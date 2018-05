Sarea. Mit și realitate: Si daca tot ce stii despre sare este gresit?

​Recomandare de lectura

Cu totii am auzit recomandarea: daca vrei sa ai o inima sanatoasa, nu manca mai mult de o lingurita de sare pe zi.

Dupa ce a citit si analizat peste cinci sute de studii stiintifice ca sa clarifice impactul sarii asupra tensiunii arteriale si a bolilor de inima, autorul a ajuns la o concluzie surprinzatoare: marea majoritate a oamenilor nu trebuie sa-si controleze aportul de sare. De fapt, pentru cei mai multi dintre noi, ar fi mai avantajos sa consume mai multa sare. Citind cartea aceasta, vei afla ca:

Prea putina sare…

* te poate face sa jinduiesti dupa zahar si carbohidrati rafinati;

* aduce organismul intr-o stare de semiinfometare;

* poate provoca rezistenta la insulina, cresterea greutatii, diabet tip 2, boli cardiovasculare, boala renala cronica si cresterea pulsului si chiar a tensiunii arteriale.

In schimb, consumand cantitatea de sare de care organismul tau are nevoie:

* poti obtine o ameliorare generala a starii tale, de la somn, energie si concentrare mentala pana la forma fizica, fertilitate si performantele sexuale;

* poti sa previi multe boli cronice, printre care bolile de inima.

Dr. DiNicolantonio ne arata cum putem readuce sarea in alimentatie cu ajutorul programului sau in cinci etape, pentru a ajunge la un aport optim pentru organism.

„Dr. DiNicolantonio ne prezinta un punct de vedere rational in ceea ce priveste sarea. Acest text extrem de bine documentat ne alunga in sfarsit sentimentul de vinovatie pe care-l avem cand consumam sare, o substanta esentiala pentru sanatatea noastra." – Dr. David Perlmutter, autorul cartii Alimente care ucid creierul

„In aceasta noua carte, autorul demonteaza mitul stravechi potrivit caruia sarea este cauza bolilor cardiovasculare. In acelasi timp, face recomandari excelente pentru un regim alimentar sanatos pentru inima, care iti va delecta papilele gustative! Daca vrei sa afli adevarul despre sare, trebuie sa citesti cartea de fata." – Dr. Josh Axe, autorul cartii Mananca murdar

„De zeci de ani, doctorii recomanda scaderea consumului de sare, dar in aceasta carte surprinzatoare, dr. DiNicolantonio explica de ce acest sfat aparent bine informat este, de fapt, gresit." – Dr. Robb Wolf, autorul cartii Paleo Solution

Dr. James DiNicolantonio este doctor in farmacologie si cercetator in domeniul bolilor cardiovasculare la Institutul Inimii Saint Luke din Kansas City, Missouri. Om de stiinta respectat si bine-cunoscut pe plan international, el a avut contributii insemnate la politicile de sanatate si in literatura medicala.