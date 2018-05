Legăturile uimitoare dintre lucrurile banale și fenomenele globale explicate științific

„Excelent… darul ideal pentru orice persoana pasionata de fizica, inclusiv copii sau adulti care nu si-au pierdut uimirea sincera a copilului in fata fenomenelor acestei lumi." —

Helen Czerski ne demonstreaza cum lucrurile banale – petele de cafea, de pilda, sau sticlele de ketchup – ne pot ajuta sa intelegem furtunile din Antarctica, analizele medicale si viitoarele noastre nevoi energetice.

Stiati ca acea infima cantitate de apa dintr un bob de porumb este cea care, odata incalzita, il face sa explodeze, transformandu-l in popcorn? Sau ca acelasi fenomen explica si ce se intampla cu plamanii unei balene, un dop de sampanie care sare si un avion supersonic?

Stiinta care explica mecanismele corpului uman, ale Terrei sau ale civilizatiei sta ascunsa in obiectele obisnuite. Si odata ce intelegi ce se intampla cand fierbi un ou, lipesti un magnet pe frigider sau sari intr-o piscina, piesele unui puzzle mult mai amplu se asaza la locul lor.

„Intr-un stil prietenos, cu anecdote din viata sa personala si profesionala, Czerski reuseste aproape imposibilul: sa faca o pata de cafea fascinanta, cresterea unui arbore uluitoare, iar telecomunicatiile – ceva ce intelegem intuitiv." — Physics World

Helen Czerski este conferentiar la Departamentul de Inginerie Mecanica al University College din Londra. Este fizician si studiaza bulele de aer aflate sub valurile in spargere din largul oceanului pentru a intelege efectele lor asupra vremii si climei.

Helen prezinta in mod regulat la BBC emisiuni despre fizica, oceane si atmosfera – seriile recente includ Color: the spectrum of science, Orbit, Operation Iceberg, Supersenses si Dara O’Briain’s Science Club –, precum si emisiuni in care discuta despre bule, Soare si vreme. Este, de asemenea, editorialist la revista Focus, a fost nominalizata pentru titlul de editorialist PPA al anului in 2014 si a scris numeroase articole pentru The Guardian.