​Recomandare de lectura

Iti vine greu sa vorbesti sincer despre emotiile tale? Ti se intampla sa faci ceva ce ai fi preferat sa nu faci, doar ca sa nu dezamagesti pe cineva? Ti se pare dificil sa-i motivezi pe altii?

Iata intrebari care te lasa neajutorat, fata in fata cu tine insuti. In ciuda sutelor de prieteni pe care probabil ca ii ai online, atunci cand te afli fata in fata cu vreunul dintre ei, conversatia se rezuma la un nivel superficial sau poate chiar se poticneste. Si de aici un sentiment de insingurare si stinghereala, de lipsa de sens si, in final, de neincredere in ceilalti. Pare-se ca abilitatile noastre sociale, ale tuturor, se afla in declin si, paradoxal, relatiile interumane apropiate sunt tocmai ingredientul magic al fericirii. Insa balanta se poate inclina spre polul pozitiv, atunci cand ne insusim metodele potrivite de a face fata provocarilor de acest tip.

In Manualul abilitatilor sociale superioare, Henrik Fexeus ne impartaseste unele dintre cele mai rafinate tehnici ale sale de comunicare verbala si nonverbala, bazate pe teorii validate stiintific. Iar o buna finete sociala poate deschide usi ce inainte pareau definitiv zavorate, fie in plan personal, fie in plan profesional.

Henrik Fexeus este specialist in psihologie,tehnici de comunicare si limbajul corpului (plasat pe locul 2 in topul Global Guru), NLP si hipnoza. Organizeaza si sustine conferinte pe tema tehnicilor de manipulare si influenta psihologica in mass-media, publicitate, pro- paganda. De acelasi autor, la Editura Trei a aparut bestsellerul „Arta de a citi gandurile".