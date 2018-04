Ghid practic: Cum sa identifici capcanele din schita apartamentului pe care vrei sa-l cumperi

CONFÓRT (conform dexonline.ro): s. n. Totalitatea conditiilor materiale care asigura o existenta civilizata, placuta, comoda si igienica, din fr. confort.

Dupa cum se poate observa, notiunea de „confort” e prea abstracta pentru binele comun. Eu cred ca lucrurile pot fi vazute altfel: confort inseamna sa nu-ti intre apa de ploaie in cizme sau sa nu-ti plezneasca cusatura pantalonilor cand te apleci. Sau sa ai loc sa te ridici de pe tron in „camera mica” de la tine de acasa...

Daca societatea noastra ar fi alcatuita din minioni galbiori, inalti cat o butelie, manutele tale vioaie ar frunzari acum ceva respectabil despre istoria sau politica romanilor, pe o canapea de papusi. Fiind de statura mica, ai incapea lejer in apartamentele pe care le vand dezinvolt o parte dintre dezvoltatorii romani lasati nesupravegheati si n-ar mai fi nevoie de ghiduri despre cum sa nu fii pacalit. Din pacate, am evoluat in umanoizi cu proportii ce nu rimeaza cu recolta de nascociri imobiliare de pe piata, asa ca imi rezerv dreptul de a critica materialul clientului.

Cartea de fata este o prima tentativa de a evalua o parte dintre greselile de arhitectura cu care te poti intalni aproape zilnic in 30 de ani de platit rate (nu iti doresc, dar se poate intampla...). Hazul de necaz e optional – daca vrei sa iti cumperi o locuinta, vei gasi aici explicatii accesibile despre lucrurile la care trebuie sa fii atent, ca sa poti sa alegi in cunostinta de cauza. Avertisment: nu se recomanda celor slabi de inima.

P.S.: Daca si voi ati observat ca orasele din Romania nu seamana cu cele din Franta si sunteti curiosi „cum de se poate asa ceva”, mergeti la capitolul despre sursele haosului din zona imobiliara sau, pur si simplu, cumparati cartea. - dr. arh. Radu Negoita - fondator piatradecasa.ro & Case Strambe pe Radar

Cartea lui Radu Negoita n-ar trebui sa-ti lipseasca daca vrei sa intri in lumea dura a cumparatorilor de apartamente din Romania. Agentii imobiliari si vanzatorii o sa incerce sa-ti vanda niste gogosi care nici nu se compara cu minciuna aia cu „e la zece minute de metrou”, iar ghidul lui Radu o sa-ti arate cum sa treci peste ele. Sunt case noi, care, la prima vedere, par genul de apartament in care ai vrea sa-ti traiesti toata viata, dar adevarul este ca sunt extrem de inguste, n-au spatii de depozitare si, fara un ochi de specialist, n-o sa te prinzi cat inseamna metrii aia patrati din oferta. - Mihai Popescu, Senior Editor, VICE Romania

Cartea pe care o aveti in mana, achizitionata pentru ca vi s-a parut interesanta sau pentru ca cineva care v-a vrut binele, v-a recomandat-o sau v-a imprumutat-o, este un manual despre cum sa nu fii inselat in asteptari si sa reusesti sa faci o achizitie in deplina cunostinta de cauza. Bineinteles ca doar lectura ei nu va transforma in specialisti, dar, cel putin, sper ca pentru urmatorul contract de vanzare-cumparare a unei locuinte va va pune in garda si veti solicita ajutorul unuia - Conf. univ. dr. Cezar TITA, avocat

Despre confort – acel „ceva” invizibil, care face diferenta dintre casa si acasa – se scrie rar. Este sufletul casei, adica exact ce le lipseste, din pacate, prea multora dintre cutiile pe care le gasim pe piata cu eticheta de „locuinte noi”. Colegul Radu Negoita este una dintre putinele minti si voci care, printr-o analiza obiectiva a zilei, ia pulsul subiectului propus in mod cat se poate de constient si pertinent. Cartea prezinta cu maiestrie, sarcasm si, pe alocuri, cu umor negru contagios, situatii din contextul mediului investitional „mioritic” actual. Ma bucur ca a ales sa isi exprime punctul de vedere in scris si cu atata minutiozitate – prin aceasta carte, cei care isi cauta o locuinta au acum de partea lor aliatul potrivit. - Mario Kuibus

Radu Negoita a absolvit Facultatea de Arhitectura a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu in 2006 si, in 2013 a fost confirmat doctor in arhitectura, in urma sustinerii unei teze despre avatarurile conceptului de confort. Experienta din practica profesionala si cea universitara l-au ajutat sa puna bazele portalului Case Strambe pe Radar, momentan singurul loc din internetul romanesc care identifica problemele de calitate din zona rezidentiala.