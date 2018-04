Viata secreta a lui Fidel Castro. 17 ani in intimitatea lui líder maximo

Nimeni pana acum n-a povestit viata lui Fidel Castro vazuta din interior. Insarcinat cu protectia lui líder máximo timp de aproape doua decenii, Juan Reinaldo Sánchez a cunoscut toate detaliile vietii sale secrete. De fapt, tot ce era legat de el era secret, de la satul-fantoma unde se antrenau luptatori de gherila de pe mai multe continente pana la averea formidabila, trecand prin relatiile cu familia, cu amantele lui si cei noua copii rezultati din mai multe legaturi.

Exceptionala marturie a lui Sánchez dezvaluie nu doar numeroase secrete de stat, ci si multiplele personaje intruchipate de Castro: genial comandant de razboi in Nicaragua si Angola, autocrat paranoic la el in tara, mare expert in spionaj, diplomat machiavelic, maniac al inregistrarilor sau complice al traficantilor de droguri. Iar inapoia acestor personaje se profileaza omul Fidel Castro – ipocrit, viclean, crud, imoral, megaloman –, unul dintre cei mai ticalosi lideri comunisti ai acestei lumi.

Juan Reinaldo Sánchez (1942‒2015) a fost timp de 17 ani garda de corp cu responsabilitati importante a conducatorului Cubei Fidel Castro (1926–2016). A avut, ca militar, gradul de locotenent-colonel. In 1994 a cerut pensionarea si, ca urmare, a fost arestat si torturat. Dupa eliberarea din inchisoare, in 1996, a continuat sa fie urmarit de serviciile secrete. A avut opt tentative esuate de fuga din tara. Abia in 2005 a reusit sa ajunga clandestin in SUA, iar in 2014 a publicat, in Franta, o carte de memorii despre viata dubla a lui Fidel Castro.

Axel Gyldén (n. 1968) este reporter international la L’Express, autorul unei istorii a Braziliei, Le Roman de Rio (2007), si coautor al volumului de convorbiri Limonov (2011).