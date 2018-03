Ghid practic: ​Primele 20 de ore. Cum sa inveti orice repede

​Recomandare de lectura

Cercetarile sugereaza ca e nevoie de 10 000 de ore pentru deprinde o noua abilitate si pentru a deveni expert, iar primele ore sunt intotdeauna cele mai frustrante. Acesta este motivul pentru care este atat de greu sa invatati o limba straina, sa cantati la un instrument, sa jucati golf sau sa faceti fotografii extraordinare.

Josh Kaufman ofera o solutie mai buna. Abordarea sa sistematica pentru deprinderea rapida de abilitati va arata cum sa descompuneti abilitatile de baza, sa maximizati practica productiva si sa eliminati barierele de invatare comune. In doar 20 de ore de practica deliberata si concentrata, puteti sa invatati notiunile de baza in timp record… si sa va distrati mai mult pe parcurs.

Un bestseller in devenire, Primele 20 de ore imparte procesul de invatare in pasi simpli si eficienti, cu exemple din viata reala, care va vor inspira. Dupa ce veti cititi aceasta carte, veti fi pregatiti sa deprindeti oricate abilitati si sa progresati cu proiectul acela mare, pe care-l amanati de ani de zile. - CHRIS GUILLEBEAU, autorul cartii Startup de 100$

Daca semanati cu mine, va veti simti atat de inspirati, incat va veti opri din citit ca sa aplicati aceasta tehnica la propriul proiect amanat. Dupa ce am citit primele cinci capitole, am incercat tehnica lui Josh, ca sa invat un nou limbaj de programare si sunt uluit de viteza cu care am inceput sa progresez. - DEREK SIVERS, autorul cartii Orice iti doresti, fondatorul CD Baby, sivers.org

Oportunitatile extraordinare nu valoreaza nimic fara abilitati. Gata cu scuzele! Kaufman ne demonstreaza ca toti avem capacitatea de a deveni experti. - SCOTT BELSKY, fondatorul Behance si autorul cartii Making Ideas Happen

Cu volumul de informatie si de schimbare din zilele noastre, persoanele care se pot adapta si care pot invata cel mai repede vor avea cel mai mult succes. Kaufman explica stiinta invatarii in moduri utile, distractive si fascinante. Daca vreti sa va pastrati locul de munca, firma sau avantajul competitiv, aceasta carte este pentru voi. - PAMELA SLIM, autoarea Escape from Cubicle Nation

JOSH KAUFMAN e unul dintre cei mai importanti 100 de autori de carti de afaceri din lume si a fost plasat de Amazon.com pe primul loc in topul scriitorilor de bestselleruri din domeniul afacerilor si al finantelor. Discursul sau TEDx despre Primele 20 de ore a fost vizionat de peste 5 milioane de ori in toata lumea, ajungand in primele 10 cele mai vizionate videoclipuri TEDx si in primele 100 cele mai vizionate discursuri TED publicate pana in prezent.

Cercetarile lui Josh au fost prezentate de The New York Times, BBC, The Wall Street Journal, The Fortune, Forbes, Time, Business Week, Wired si CNN. Josh a tinut discursuri la Universitatea Stanford, la Google si la IBM. In 2013, revista Forbes a mentionat JoshKaufman.net printre„Cele mai bune 100 de site-uri pentru antreprenori”.