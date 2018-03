Criza spiritului american: Cum universitatile au tradat democratia si au saracit sufletele studentilor!

​Recomandare de lectura

O splendida si controversata critica a culturii americane, vanduta in aproape un milion de exemplare. Eminent specialist in filozofie politica, Allan Bloom realizeaza o dare de seama asupra Americii, avand «forta si efectul unei terapii cu electrosocuri».“ -

„Mai mult decat orice, cartea mea trebuie sa fie privita drept o relatare de pe front. Cititorul poate judeca el insusi gravitatea situatiei in care ne gasim. Fiecare varsta isi are problemele ei, si nu pretind ca lucrurile erau minunate in trecut. Descriu situatia noastra prezenta si nu intentionez sa folosesc vreo comparatie cu trecutul pentru a ne felicita sau blama, ci doar pentru a clarifica ce conteaza pentru noi si ce e special in situatia noastra.“ - ALLAN BLOOM

Allan Bloom (14 septembrie 1930, Indianapolis - 7 octombrie 1992, Chicago) a studiat la University of Chicago, unde si-a pregatit teza de doctorat in cadrul celebrului Committee on Social Thought, sub indrumarea lui Leo Strauss. A mai studiat la Paris si Heidelberg. A predat la University of Chicago („la seral“), Yale, Cornell si University of Toronto, cunoscand consacrarea ca profesor al programului interdisciplinar in care se formase si devenind, in continuarea traditiei straussiene, mentorul mai multor promotii de clasicisti si filozofi politici.

Unii dintre discipolii lui Strauss si Bloom au devenit figuri centrale ale vietii publice americane, de la filozofie la publicistica de opinie si la cariera politica, fiind astazi cunoscuti sub eticheta colectiva de neocons.

Esenta acestei prodigioase activitati de spiritus rector se regaseste in cea mai renumita opera a lui Bloom, The Closing of the American Mind (1987), adevarat manifest al unei critici conservatoare a universitatii si societatii americane. Cartea a fost un imens succes de librarie, generand controverse care continua si azi. Alte opere: Shakespeare’s Politics (1981, cu Harry V. Jaffa); Giants and Dwarfs: Essays, 1960–1990 (1990); Love & Friendship (1993); a tradus si comentat, intre altele, Republica lui Platon si Emil al lui Rousseau.