Gala-Salvator Dali: O poveste de dragoste cu nabadai. Si batai

Recomandare de lectura

Gala si Salvador Dali au fost protagonistii unei povesti de dragoste iesite din comun, printre cele mai atipice si mai lungi din istorie.

Carmen Domingo ofera un portret complex, profund din punct de vedere psihologic, al Elenei Dimitrievna Diakonova, cunoscuta drept Gala — femeie dominatoare, amanta senzuala si muza misterioasa. Gala-Dalí, primul roman bazat pe fascinanta viata a Galei, pune sub lupa un personaj seducator si contradictoriu, singura femeie mitologica din vremea sa, asa cum a numit-o Dalí.

„Gala a fost intotdeauna un mister. Si-a condus viata dupa intuitii si premonitii, tot ceea ce era ezoteric a fost pasiunea ei, in special tarotul, pe care il consulta zilnic. Romanul scriitoarei si jurnalistei Carmen Domingo reflecta toate acestea, sondand viata sentimentala agitata si personalitatea putin cunoscuta a rusoaicei care i-a captivat pe Paul Éluard si Salvador Dalí, printre multi altii.“ - La Razón

„Este extraordinar cum a reusit autoarea sa puna pe hartie personalitatea unei femei atat de obsedate de control, de hotarate si de increzatoare in sine. Cu Gala mereu in prim-plan, Carmen Domingo ne poarta prin anii boemei franceze, ai suprarealismului, pe plajele de la Cadaqués si prin Europa celui de-al Doilea Razboi Mondial. Gala a fost stapana pe propria viata si a stiut in fiecare moment cu cine sa fie si cum sa-i faca pe barbatii cu care a trait sa se bucure de succes, in asa fel incat ea insasi sa poata avea succes. Mereu obsedata de bani, de propriul trup si de barbatii care i-au placut, Gala este o figura feminina dominatoare, care se misca intr-o perioada in care femeile se dedicau mai ales treburilor domestice si inchideau ochii la aventurile sotilor lor. Gala nu putea fi mai departe de acest tip de femeie, dupa cum excentrica a fost si arta acelor ani.“ - librosyliteratura.es

Scriitoare si jurnalista, CARMEN DOMINGO s-a nascut in 1970 la Barcelona. Licentiata a Facultatii de Filologie Hispanica din cadrul Universitatii din Barcelona, a predat la inceputul carierei limba spaniola la Universitatea Ain Chock din Casablanca, inainte de a se dedica aproape exclusiv scrisului.

A colaborat de-a lungul timpului cu mai multe publicatii spaniole, precum El Viajero, El País, La Marea, Público sau Marie Claire, precum si cu Radio Nacional de España si Cadena Ser. Eseurile si romanele sale trateaza cu precadere importanta rolului femeii in Spania secolului XX. Printre cartile sale care s-au bucurat de o primire favorabila se numara: Nosotras también hicimos la guerra (2006), Mi querida hija Hildegart (2008), Conversaciones de alcoba (2009), La fuga (2009) si De Fukushima a Corfú. Una fábula japonesa (2014).

Gala-Dalí (2016; Humanitas Fiction, 2017), primul roman de pana acum despre Gala si Dalí, pentru care autoarea s-a documentat timp de patru ani, a devenit bestseller in Spania, ajungand in topul celor mai bine vandute carti. Carmen Domingo fost finalista la Premios Max 2017, la categoria cel mai bun autor, pentru scenariul proiectului teatral Només són dones / Sólo son mujeres, care a fost pus in scena cu mare succes atat la Barcelona, cat si la Madrid.