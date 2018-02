Crestinii si lumea islamica, de la Mahomed pana in prezent

​Recomandare de lectura

Un volum cu un titlu atat de pretentios si complex precum Crestinii in lumea islamica as fi scris, in orice caz, abia peste cativa ani, dar prieteni crestini si musulmani din Orient au insistat sa-l scriu acum. […] Fundamentul real al cartii il constituie o privire asupra istoriei si asupra prezentului crestinilor din lumea islamica […] fara a nega complexitatea, fara a repeta doar lucruri deja cunoscute, fara a nivela realitatea de dragul pacii, fara a cadea in patetism. […] Cartea si-ar atinge scopul daca ar reusi sa sensibilizeze cu privire la cea mai importanta chestiune, si anume comportamentul musulmanilor fata de singura religie universala care, numeric, inca mai joaca un rol in lumea islamica.“ -

Martin Tamcke



Profesorul MARTIN TAMCKE (n. 1955) este siriacolog si specialist in Teologie Ecumenica si Istoria Bisericilor Orientale la Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii „Georg-August“ din Göttingen, Germania.

Este si director al programelor de studii universitare Euroculture si Intercultural Theology. In perioada 2001–2006 s-a aflat la conducerea Societatii pentru studiul Rasaritului crestin (Gesellschaft zum Studium des christlichen Ostens – GSCO). Este membru in numeroase societati internationale de cercetare, iar ca participant la Dialogul Bisericii Evanghelice din Germania (Evangelische Kirche in Deutschland) cu Ortodoxia, precum si ca membru in Council of the World Congress of Middle Eastern Studies, dovedeste o cunoastere impresionanta a Rasaritului crestin si a realitatilor politico-religioase din Orientul Apropiat. Este profesor invitat la numeroase universitati din Europa, Orientul Apropiat, Asia, Africa si America de Nord.

Cercetarea sa graviteaza in jurul unor teme de mare interes astazi: confluenta crestino-islamica, istoria Bisericii siriace, interactiunea lumii orientale cu Occidentul, Ortodoxia si Europa sau teologia interculturala.