Cum poate copilul tau se se descurce cu hartuirea, conflictul si alte situatii dificile?

​Recomandare de lectura

Ce poti sa faci atunci cand fiul sau fiica ta devine tinta glumelor proaste ale colegilor? Cum sa-ti inveti copiii sa nu se lase atrasi in anturaje periculoase? Cum sa-i ajuti sa-si creasca potentialul de reusita, sa se apere si sa creasca frumos intr-o lume nu intotdeauna binevoitoare, recurgand la forta cuvantului si nu la cea fizica?

Prezentand tehnici precum autoexprimarea asertiva, rotita care scartaie, intrebarile simple, puternicul probabil, replica la hartuire, conul de tacere, Sherlock Holmes, pauza de solutionare si altele la fel de ingenioase, aceasta carte vine in ajutorul parintilor si copiilor lor mai mici sau mai mari, care au nevoie de solutii sau vor doar sa previna situatiile sociale dificile.

Clara, antrenanta, la obiect, detaliind fiecare tehnica prin scenarii ce pot fi adaptate in functie de varsta copilului, cu exemple de situatii in care parintele joaca rolul interlocutorului iar copilul ofera raspunsul adecvat, lucrarea de fata reprezinta un instrument valoros in bagajul oricarei persoane preocupate de educatia celor mici. De asemenea, adultii insisi isi pot insusi si aplica aceste metode, facandu-si viata printre semenii lor mai usoara.

Scott Cooper, profesor, antrenor si membru in consilii educationale si de prevenire a consumului de droguri, are mai multi ani de experienta in dezvoltarea copiilor si a adolescentilor.