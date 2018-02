De ce esueaza companiile? 10 greseli si 100 de solutii

​Recomandare de lectura

Aceasta carte documenteaza cele mai comune 10 greseli ale companiilor active din Romania, care au intrat in insolventa in ultimii 10 ani. Intr-un limbaj simplu si pe intelesul tuturor, autorul ofera 10 raspunsuri practice la intrebarea „de ce esueaza companiile?” si 100 de solutii pragmatice pentru rezolvarea acestora. Recomandarile de la finalul fiecarui capitol devin un ghid de bune practici pentru dezvoltarea sanatoasa a propriei companii sau pentru monitorizarea consultativa a partenerilor de afaceri.

Cartea este structurata pe cele trei etape de invatare: citesti (intelegand cele 10 greseli cu ajutorul glosarului tehnic, precum si modul in care acestea pot fi corectate sau evitate, folosind cele 100 de solutii), vezi (prin exemplele practice de companii de succes versus firme care au intrat in incapacitate de plata din cauza greselilor respective) si faci (prin studiile de caz propuse si rezolvate la finalul fiecarui capitol).

In cei 10 ani de experienta in managementul riscului de credit, autorul a intalnit peste 1 000 de antreprenori din toate domeniile de activitate, a analizat declaratiile financiare pentru aproape 100 000 de companii care au intrat in insolventa si a sustinut cursuri de finante corporative pentru aproximativ 1 000 de profesionisti din toate industriile. Experienta de 10 ani a autorului este sintetizata in cartea de fata, a carei misiune este clara: sa transforme esecul altora intr-o curba a invatarii pentru fiecare cititor!

Probabil cea mai buna carte de afaceri pentru un roman, din care se pot extrage raspunsuri pragmatice despre ce nu a mers bine si despre ce a excelat in activitatea companiilor din Romania. Intr-un limbaj extrem de simplu, pe intelesul tuturor, autorul ofera raspunsuri practice la intrebarea esentiala „de ce esueaza companiile?”.

IANCU GUDA, CFA, EMBA, este Director General al Coface Credit Management Services, unde este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii si unde a acumulat o experienta de peste 12 ani privind managementul riscului de credit. Din 2013 este lector asociat la Institutul Bancar Roman, unde preda cursuri de analiza financiara avansata si finante corporative in cadrul programului CEFA. In 2017, Iancu Guda a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru pozitia de Administrator Independent in Consiliul de Administratie al BRD Asset Management.

In 2010, dupa absolvirea Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul ASE, Iancu Guda a finalizat cu succes programul DOFIN – Centru de Excelenta European si, in 2016, toate cele trei nivele de certificare CFA. Detine licenta de formator al Autoritatii Nationale pentru Calificari. In noiembrie 2014, a inceput cursurile EMBA Sheffield University, pe care le-a finalizat cu un calificativ cu distinctie la finalul lui 2016, fiind singurul castigator al bursei integrale la nivel national.

Din martie 2012, este membru activ al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si preia responsabilitatea de Vicepresedinte pentru perioada 2014-2016, urmata de mandatul de Presedinte al Consiliului Director al AAFBR pentru perioada 2016-2018.