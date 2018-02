Popular. Puterea atractivitatii intr-o lume obsedata de statut

​Recomandare de lectura

Cartea de fata examineaza motivele pentru care popularitatea joaca un rol atat de important in dezvoltarea noastra, influentandu-ne fericirea si evolutia pe termen lung. In multe aspecte ale vietii, aceste vechi dinamici ale copilariei si adolescentei continua sa se manifeste in fiecare intalnire de afaceri, in reuniunile sociale, in relatiile personale si chiar in felul in care ne crestem copiii.

Popularitatea ne afecteaza pana si ADN-ul, sanatatea si mortalitatea in moduri fascinante, la care nu ne-am gandit pana acum. Cercetarile sugereaza ca gradul de popularitate de care ne-am bucurat in primii ani de viata prezice, mai mult decat inteligenta din copilarie, cat de fericiti si prosperi vom fi la maturitate.

Insa oamenii populari in modul conventional nu sunt cei care au cel mai mare succes in viata, din simplul motiv ca exista mai mult decat un singur tip de popularitate – si multi dintre noi inca tanjesc dupa cel potrivit. In copilarie, ne straduim sa fim agreabili, ceea ce ne poate aduce beneficii reale nu doar pe terenul de joaca, ci pe tot parcursul vietii. In schimb, in adolescenta iese la iveala o noua forma de popularitate si, brusc, incepem sa ne pese de status, putere, influenta si notorietate – iar cercetarile arata ca acest tip de popularitate ne face mai mult rau decat ne inchipuim.

Ati fost populari in copilarie? Cu siguranta aveti un raspuns la aceasta intrebare, insa Mitch Prinstein ar vrea sa aveti doua: statutul este ceva, iar atractivitatea cu totul altceva. Originile ambelor tipuri de popularitate constituie subiectul acestei carti deosibit de fascinante si extraordinar de bine scrise. Am citit-o din scoarta-n scoarta si am aflat tot atatea lucruri despre stiinta pe cate am aflat despre mine insami. - Angela Duckworth, autoarea bestsellerului Grit: Puterea pasiunii si a perseverentei

Se pare ca popularitatea inseamna mai mult decat statut. Aceasta carte nu numai ca mi-a captat atentia, ci m-a ajutat si sa inteleg de ce nu am fost cool cand eram pusti, de ce nu sunt nici acum si de ce nu ar trebui sa-mi pese. - Adam Grant, autor al bestsellerurilor Originalii si A da si a lua

Acordam prea multa importanta popularitatii? Poate ca nu, mai ales daca suntem in cautarea tipului potrivit de popularitate. In fascinanta carte a lui Mitch Prinstein, veti afla despre beneficiile si capcanele de a fi populari si despre cum sa puneti popularitatea la treaba in favoarea voastra, in afaceri si in viata personala. - Daniel H. Pink, autorul bestsellerurilor A vinde e omeneste si Drive