Miezul noptii la Pera Palace. Nasterea Istanbulului modern

Rwcomandare de lectura

Cand Imperiul Otoman s-a prabusit, atat de multi spioni forfoteau in holul legendarului hotel din Istanbul – elegantul Pera Palace –, incat managerul a pus un anunt prin care le cerea politicos acestor „vizitatori" sa lase locurile libere pentru oaspetii platitori ai hotelului.

In vreme ce un imperiu multiethnic se transforma intr-o natiune „turca", Istanbulul interbelic improviza: rusi albi refugiati isi vindeau bijuteriile de familie pe caldaram, un impresar afro-american deschidea un club de jazz, un profesor universitar din Boston aducea la iveala comorile de multa vreme ascunse ale Hagiei Sophia si o Miss Turcia devenea prima regina a frumusetii de confesiune musulmana. Iar la miezul noptii, pe 31 decembrie 1925, cetatenii nou-proclamatei Republici Turce sarbatoreau Noul An dupa noul calendar si noua ora unificate pentru intaia data pe intreg teritoriul natiunii.

Pera Palace, vreme indelungata un simbol al progresului, avea sa ramana un loc-reper in timp ce Kemal Atatürk intemeia o noua natiune, feminista musulmana Halide Edip lupta pentru drepturile femeilor, Leon Trotki se ascundea pe o insula din Marea Marmara de asasinii bolsevici, iar viitorul papa Ioan al XXIII-lea ii sprijinea in secret pe activistii evrei sa scoata pe ascuns mii de oameni din Europa ocupata de nazisti. Pera Palace a reusit sa supravietuiasca pana si dupa ce bombele plasate in bagajele unor diplomati britanici de catre serviciile secrete bulgare au explodat in holul hotelului.



In acest tablou caleidoscopic, Charles King recreeaza o epoca in care un hotel celebru si un oras stravechi au devenit punctual de intersectie al arterelor si intereselor globale – un moment memorabil din istoria Europei si a Orientului Mijlociu.

„Superba — mustind de detalii savuroase si autentica forta narativa. Charles King relateaza istoria Orientului Apropiat in secolul XX, vazuta prin prisma unui oras magnific. O opera clasica, in nuante de sepia!" – Robert D. Kaplan

„Aceasta istorie sociala a unuia dintre cele mai fascinante orase ale lumii este pe cat de edificatoare, pe atat de antrenanta. Personaje diverse, de la Trotki la Hemingway, de la un muzician armean orb la un viitor papa, contribuie la povestea transformarii unui oras dintr-un liman pentru sumedenii de refugiati intr-o metropola vibranta. Miezul noptii la Pera Palace este o adevarata delectare." – Stephen Kinzer

„In aceasta memorabil decantata carte de istorie, Charles King ne povesteste ce anume reprezenta Pera Palace - hotelul plin de ornamentatii bogate, atins de patina timpului, aflat in mijlocul unui turbion de intrigi, violenta, sex si spionaj, totul proiectat pe fundalul crepuscular al splendorii otomane. Am indragit aceasta carte." – Simon Winchester

„Scrisa cu competenta si extraordinar de antrenanta. Putine locuri erau atat de pline de culoare ca Istanbulul in perioada interbelica, iar profesorul King reuseste sa surprinda toata aceasta vitalitate haotica si contradictiile unui oras – si ale unei culturi – pe cale de a se reinventa." – Joseph Kanon

CHARLES KING este professor de afaceri internationale si stiintele guvernarii la Universitatea Georgetown si autorul a sase carti, printer care se numara Odessa: Genius and Death in a City of Dreams, The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus si The Black Sea: A History. Conferentiaza pe teme globale si este frecvent present in media, colaborand cu CNN, National Public Radio, BBC, History Channel si MTV. Miezul noptii la Pera Palace a fost distinsa cu Prix de Voyage Urbain „Le Figaro-Peninsula Paris".