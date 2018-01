Ghid pentru depasirea dependentei de somnifere, tranchilizante si antidepresive

​Recomandare de lectura

Incerci sa renunti la antidepresive sau la somnifere? Ai intrerupt pastilele brusc si simptomele au aparut in forta? Vreunul din apropiatii tai se confrunta cu o astfel de situatie?

Daca asa stau lucrurile, vei gasi in aceste pagini tot ce e nevoie sa stii, de la modul specific de actiune al antidepresivelor si tranchilizantelor, forme ale sevrajului, dieta, relatia cu medicii si psihologii, pana la tehnici de a face fata si de a trece cu bine peste cele mai dificile momente. Ele sunt scrise nu numai din perspectiva profesionistului, ci si din aceea a propriei experiente, autoarea traversand ea insasi un sevraj indelungat in urma renuntarii treptate la medicamente psihotrope.

Mesajul pe care il transmite este unul optimist, al increderii in fortele proprii si in reusita, indiferent cat de dificil ar fi parcursul pe care il vei avea de strabatut. In cele din urma, astfel de medicamente sunt un ajutor la nevoie si nu un stil de viata, sunt o carja la care vei putea renunta – ne spune Baylissa Frederick cu empatie, in aceasta carte bogata in informatii si totodata antrenanta si usor de citit.



Baylissa Frederick, psihoterapeuta, coach si autoare de succes, cu o experienta profesionala de peste 16 ani, este implicata activ in tratarea persoanelor dependente de antidepresive si benzodiazepine.