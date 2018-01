Lasa-ti corpul sa-si faca treaba: Vindecare fara efort

​Recomandare de lectura

Este nevoie sa-i spui piciorului sa se vindece in urma unei julituri? Plamanilor, sa respire? Corpului, ca iti este foame? Nu. Corpul tau face lucrurile astea automat, fara efort. Ti-ai castigat prin nastere dreptul la o viata sanatoasa.

In Vindecarea fara efort, dr. Joseph Mercola, sustinator al medicinei naturiste si autor de bestseller, dezvaluie 9 secrete simple care te vor ajuta sa fii mai sanatos, mai suplu si sa te simti mai bine. Vei obtine rezultate uluitoare daca vei aplica pasi simpli, cum ar fi:

Arunca gheata in paharul tau cu apa pentru a o face mai "structurata";

Sari peste micul dejun, care ar putea sa te ingrase;

Evita anumite tipuri de carne si de peste, dar mananca unt;

Mananca varza murata (si alte alimente fermentate) pentru a-ti imbunatati sistemul imunitar si dispozitia psihica;

Mergi descult in natura ca sa-ti diminuezi inflamatia din intreg organismul (si pentru ca vei avea o senzatie minunata);

Razi cat mai mult si cat mai des, pentru ca o portie zdravana de ras face la fel de bine vaselor tale de sange ca un sfert de ora de exercitii fizice.

Vindecarea fara efort este sinteza zecilor de ani de experienta ai doctorului Mercola si a cunostintelor medicale de varf.

„Vindecarea fara efort va provoca o revolutie in sanatatea ta. De multi ani sunt un admirator al activitatii doctorului Mercola si cartea aceasta este sinteza intelepciunii sale. Ea va ajuta pe oricine sa se simta mai bine intr-un timp scurt." – Dr. Daniel G. Amen, autor al cartilor Change Your Brain, Change Your Life si The Daniel Plan

„Daca vrei sa-ti imbunatatesti sanatatea, adopta recomandarile simple, dar elegante ale doctorului Mercola. El se afla permanent cu un pas inaintea intregii comunitati medicale, iar abordarea lui este solida si bazata pe dovezi stiintifice de ultima ora." – Dr. Richard Johnson, profesor de medicina, Universitatea din Colorado, autor al cartii The Fat Switch





Dr. Joseph Mercola este un sustinator pasionat al medicinei naturiste si un vizionar care a implementat schimbari necesare in sistemul american de sanatate. Ca medic, timp de 25 de ani a tratat mii de pacienti la centrul sau de wellness de langa Chicago, iar in 1997 a creat site-ul de medicina naturista Mercola.com, # 1 in lume, accesat anual cu incredere de zeci de milioane de oameni.