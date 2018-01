Regulile creierului: Cum poti rezista la stres? Cum esti eficient la serviciu, acasa si la scoala

​Recomandare de lectura

Cei mai multi dintre noi nu au habar de ceea ce se intampla cu adevarat in capul lor. Totusi, oamenii de stiinta care studiaza creierul au descoperit detalii pe care orice lider din domeniul afacerilor, parinte si invatator ar trebui sa le stie – cum ar fi faptul ca trebuie sa facem miscare daca vrem sa avem un creier care sa functioneze la parametri maximi.

Cum invatam? Ce efecte au somnul si stresul asupra creierului? De ce nu se recomanda sa facem mai multe lucruri deodata? De ce e atat de usor sa uitam si de ce e atat de important sa repetam cunostintele noi? Este adevarat ca barbatii si femeile au creiere diferite?

In fiecare capitol al cartii, autorul prezinta cate o regula a creierului – ce stiu sigur oamenii de stiinta despre felul cum functioneaza creierul uman – si ofera apoi idei care ne pot transforma viata de zi cu zi. Astfel, cititorii vor descoperi ca:

* fiecare creier este conditionat diferit

* activitatea fizica imbunatateste cognitia

* nu incetam niciodata sa invatam si sa exploram

* unele amintiri sunt efemere

* intre somn si capacitatea de a invata exista o legatura puternica

* stresul schimba modul in care invatam

In final, vei intelege cum functioneaza creierul uman si cum poate fi exploatat la maximum.

„Autorul reuseste sa prezinte functionarea creierului pe intelesul tuturor, explicand care este rolul acestuia la locul de munca sau in salile de clasa… intr-un stil care da viata cuvintelor.“ - USA Today

„Regulile creierului este una dintre cele mai informative, antrenante si utile carti ale vremurilor noastre.“ - Garr Reynolds, autor al cartii Presentation Zen





John Medina este expert in biologie moleculara si consultant in cercetare stiintifica. Este profesor afiliat de bioinginerie la Facultatea de Medicina a Universitatii din Washington. A fost fondator a doua institute de cercetare a creierului: Brain Center for Applied Learning Reasearch, de pe langa Universitatea Pacific din Seattle, si Talaris Research Institute, o organizatie nonprofit care initial s-a concentrat pe modul in care copiii de varste mici codifica si proceseaza informatia. Medina locuieste in Seattle, Washington, cu sotia si cei doi baieti ai lor.