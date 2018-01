Cum poti deveni un parinte (aproape) perfect?

​Recomandare de lectura

Laudele in exces fata de copilul "special" sau "extraordinar", acceptarea replicilor sale obraznice ca semne de "inteligenta" sau graba de a-i rezolva de indata orice mica problema – toate acestea ii vor face rau copilului ajuns la varsta adulta, atrage atentia pediatra americana Mary Ellen Renna.

Dar ce-ai putea face, in schimb, pentru a-i asigura celui mic instrumentele necesare pentru a se descurca in viata? De-a lungul celor 10 pasi dedicati parentajului "aproape perfect", cartea ii invata pe parintii din ziua de azi cum sa-si recastige autoritatea, cum sa fie "profesori" si nu "prieteni" ai celor mici, precum si in ce fel sa-si invete copii ca un comportament inadecvat va avea intotdeauna consecinte.





Lasati copiii sa greseasca, pentru a invata cum sa rezolve situatiile-problema, aveti grija ce fel de exemplu personal sunteti pentru ei si nu-i obligati sa urmeze acea cariera pe care de fapt voi v-ati fi dorit-o – iata doar o parte dintre lucrurile pe care le poate face un parinte pentru a asigura un viitor fericit copilului sau.

Mary Ellen Renna, medic pediatru in Jericho (New York), a mai scris carti dedicate nutritiei sanatoase in primii ani de viata, respectiv miturilor privind sanatatea copiilor.