Multe arme ghidate prin satelit, de fabricație americană, au devenit ineficiente din cauza tehnologiei rusești de bruiaj, ceea ce a determinat Kievul să nu mai folosească anumite tipuri de armament furnizat de Occident, scrie The Washinton Post, citând înalți oficiali militari ucraineni și evaluări confidențiale interne ucrainene.

Sistem HIMARS Foto: U.S. Air Force / Zuma Press / Profimedia Images

Sistemele rusești de război electronic au reușit să bruieze sistemele de ghidare ale unor arme occidentale moderne, printre care obuzele Excalibur și sistemele HIMARS, care au o rază de acțiune de până la 80 km, diminuând capacitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul, ceea ce i-a făcut pe oficialii de la Kiev să ceară ajutor urgent de la Pentagon pentru a obține anumite îmbunătățire la producătorii acestora.

Capacitatea Rusiei de a bruia aceste tipuri de arme este un motiv cheie pentru care forțele Moscovei au recâștigat inițiativa și avansează pe câmpul de luptă, deși vineri Ucraina a susținut că forțele rusești s-au „împotmolit” în zona Harkov.

Cât de drastic a scăzut eficacitatea armelor care folosesc ghidaj prin satelit din cauza sistemelor rusești de război electronic

Rata de succes pentru obuzele Excalibur proiectate de SUA, de exemplu, a scăzut brusc pe o perioadă de câteva luni încât doar mai puțin de 10% și-au atins țintele, înainte ca armata ucraineană să le abandoneze anul trecut, potrivit evaluărilor confidențiale ucrainene.

În timp ce presa a descris capacitățile superioare de război electronic ale Rusiei, documentele obținute de The Post includ detalii neraportate anterior despre măsura în care bruiajul rusesc a zădărnicit armamentul occidental.

„Tehnologia Excalibur în versiunile existente și-a pierdut potențialul”, arată evaluările, adăugând că experiența pe câmpul de luptă din Ucraina i-a infirmat reputația de armă „o lovitură, o țintă” – cel puțin până când Pentagonul și producătorii americani vor aborda problema.

SUA au încetat să mai trimită obuze Excalibur

În urmă cu șase luni, după ce ucrainenii au raportat problema, Washingtonul a încetat pur și simplu să furnizeze obuze Excalibur din cauza ratei mari de eșec, au spus oficialii ucraineni, vorbind sub rezerva anonimatului. În alte cazuri, cum ar fi bombele inteligente JDAM, producătorul a furnizat și un mic upgrade care permite Ucrainei să le folosească în continuare.

Pentagonul a anticipat că unele muniții ghidate de precizie vor fi „înfrânte” de războiul electronic rusesc și a colaborat cu Ucraina pentru a perfecționa tacticile și tehnicile, a declarat un înalt oficial al apărării american.

Rusia „a continuat să-și extindă utilizarea războiului electronic”, a spus oficialul american înalt. „Și continuăm să evoluăm și să ne asigurăm că Ucraina are capabilitățile de care au nevoie pentru a fi eficientă”.

„Invazia Ucrainei de către Rusia a creat un teren de testare modern pentru armele occidentale, care nu fuseseră niciodată folosite împotriva unui inamic cu capacitatea Moscovei de a bloca navigația GPS”, notează The Washinton Post, potrivit Ukrainska Pravda.

Ce se întâmplă cu HIMARS-urile

În ceea ce privește HIMARS, articolul WP precizează că în primul an de funcționare au distrus cu succes posturi de comandă și depozite care conțineau armament rusesc; cu toate acestea, în al doilea an, războiul electronic rusesc a început să le bruieze.

Washington Post scrie că „această ineficiență a dus până la punctul în care au fost folosite obuze foarte scumpe” pentru a lovi ținte cu prioritate foarte scăzută.

Kievul consideră în continuare rachete HIMARS eficiente, dar bruiajul rusesc le-ar putea face să rateze ținta cu 15 metri sau mai mult.

Cu toate acestea, potrivit unui oficial american, SUA furnizează echipamente suplimentare pentru HIMARS, pentru a asigura o țintire precisă.

Motiv pentru care Departamentul de Stat al SUA a aprobat recent vânzarea urgentă a trei sisteme de rachete cu lansare multiplă HIMARS către Ucraina la prețul de aproximativ 30 de milioane de dolari.

Producătorii occidentali nu au sentimentul „urgenței” precum producătorii ruși

Rob Lee, cercetător senior la Foreign Policy Research Institute, un grup de cercetare cu sediul în Philadelphia, a spus că utilizarea de către Rusia a războiului electronic pentru a combate munițiile ghidate a fost o dezvoltare importantă pe câmpul de luptă în ultimul an.

Multe arme sunt puternice atunci când sunt introduse, dar își pierd eficacitatea în timp, a spus Lee, care subliniază că are loc un joc non-stop de-a șoarecele și pisica între adversari care se adaptează și inovează în mod constant.

„Problema cu multe companii occidentale de apărare”, a spus Lee, în comparație cu producătorii ruși, este că „nu există același sentiment de urgență”.

De altfel, în 2023, oficialii militari ucraineni recunoșteau că Rusia are un avantaj major în războiul electronic.

„Din păcate, ocupanții ne-au luat-o cu mult înainte în această privință. Nu trebuie să dobori o dronă cu rachete antiaeriene sau tunuri antiaeriene. Poți pur și simplu să o forțezi să aterizeze, să o interceptezi cu ajutorul războiului electronic”, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iuri Ingat.

„Rusia are astăzi sisteme puternice care interferează cu activitatea forțelor noastre de apărare. Are destule astfel de sisteme. Ucraina a făcut progrese în războiul electronic, dar am început târziu, ar fi trebuit să dezvoltăm [acest domeniu] mai devreme”, a adăugat Inhat.

