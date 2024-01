RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 26 Ianuarie 2024, 07:53

10

​Ilia Ponomarev a fost singurul deputat rus care a votat împotriva anexării Crimeei. Acum, din exil, este unul dintre liderii mișcării rebele ruse. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Hotnews.ro, Ilia Ponomarev a povestit despre activitatea „parlamentului din umbră”, despre structurile de partizani în interiorul Rusiei și despre cum vede viitorul lui Putin.

Fostul deputat rus Ilya Ponomarev Foto: Oleksii Chumachenko/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cine este ​Ilia Ponomarev

Ilia Ponomarev s-a născut pe 6 august 1975, la Moscova. Este un fost membru al Dumei de Stat a Rusiei din perioada 2007-2016, membru al facțiunii „Rusia Justă” și membru al Consiliului Frontului de Stânga. În martie 2014, a fost singurul care a votat în Duma de Stat împotriva anexării Crimeei de către Rusia. În iunie 2014, a părăsit Rusia pentru Statele Unite ale Americii, unde a locuit în următorii doi ani. În 7 aprilie 2015, Duma de Stat, la cererea Procuraturii Generale, i-a retras lui Ponomarev imunitatea parlamentară în cadrul anchetei privind deturnarea de fonduri de la Fundația Skolkovo. În iulie 2015, a fost arestat în absență de către un tribunal din Moscova și a fost inclus pe o listă de urmărire internațională. Ponomarev pledează nevinovat. În iunie 2016, a primit permis de ședere temporară în Ucraina, iar în mai 2019, președintele ucrainean de atunci Petri Poroșenko a semnat un decret prin care i-a acordat lui Ponomarev cetățenia ucraineană.

După invazia Rusiei în Ucraina, din 24 februarie 2022, el a vorbit în numele misterioasei „Armate Naționale Republicane”.

Mișcarea rebelă rusă s-a născut oficial la data de 31 august 2022, când a fost semnată „Declarația de la Irpin”, care reunește Legiunea „Libertatea Rusiei”, o unitate de voluntari angajată în Forțele Armate Ucrainene, și „Armata Națională Republicană” (NRA), o rețea de partizani care operează subteran în Rusia. Cele două grupări armate au acceptat ca Ilia Ponomarev să devină coordonatorul lor politic.

„Scopul nostru constă în crearea unei alternative politice care să obțină legitimitate internațională”

HotNews.ro: Cred că interviul acordat de dumneavoastră publicației The Sun a atras atenția mai multor persoane. Ați afirmat că veți „distruge regimul lui Putin în cea mai mare revoluție din ultimii 100 de ani în Rusia”. În contextul actual, acest lucru nu pare prea realist. De ce sunteți convins că acest scenariu este posibil și ce trebuie să se schimbe sau deja s-a schimbat în societatea rusă?

Ilia Ponomarev: În societatea rusă poate să nu se schimbe nimic, pentru că marea parte a societății ruse se află într-o stare apatică. Oamenilor le este indiferent și ei cred că nimic nu depinde de ei. În realitate, discuțiile despre anumite schimbări au loc la nivelul unui grup foarte restrâns. Eu cred că punctul principal pentru începerea schimbărilor va fi de sus, nu și de jos. Însă ambele categorii au nevoie de o alternativă, adică dacă aceste schimbări au loc, atunci unde duc acestea. Scopul nostru constă în crearea unei alternative politice care să obțină legitimitate internațională.

Există această unitate în rândurile opoziției care a mai rămas în Rusia. Am observat declarațiile critice ale lui Navalnîi la adresa dumneavoastră, de exemplu. Este adevărat că au fost făcute în trecut. Cu toate acestea, este posibilă această unificare a eforturilor opoziției? Cine sunt aliații dumneavoastră?

În primul rând, această unificare a opoziției nu pare foarte fezabilă. În al doilea rând, nici nu pare foarte necesară. Desigur, aș aprecia ca toți cei din jur să devină camarazi și prieteni. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm faptul că cei care se autointitulează opoziție nu sunt implicați efectiv în nicio luptă, concentrându-se mai degrabă pe aspecte mediatice, precum conturile de pe Facebook și Youtube. Cu mult mai interesantă este opinia celor care depun eforturi concrete pentru a contribui la schimbările dorite. Printre persoanele cunoscute recent ni s-a alăturat Garry Kasparov (fostul campion mondial la șah - n.r.). Suntem foarte bucuroși că este alături de noi. Cel mai important este să aflăm gândurile celor care fac parte din subdiviziunile militare, din structurile de partizani în interiorul țării, adică cei care nu au plecat din țară și se implică într-o rezistență reală acolo. De asemenea, există și Congresul Deputaților Poporului.

Și cam câți astfel de oameni sunt ? Și unde se află mai exact: în anumite regiuni sau prin tot teritoriul Rusiei?

Există asemenea oameni și la Moscova. Iar despre cei care luptă pe front nu putem spune mai multe. Dacă vorbim în general despre numărul persoanelor implicate, putem spune că există trei subdiviziuni, cea mai mare dintre ele fiind „Legiunea Libertatea Rusiei”, care cuprinde patru plutoane. Pe parcursul anului trecut, numărul participanților a crescut constant. Desigur, nu există liste specifice de partizani ruși, și este bine că nu există (din motive de securitate - n.r.). Din ceea ce știm însă, estimez că numărul total al echipei se situează în jurul a 10 mii de persoane.

Despre alegerile prezidențiale care urmează să aibă loc în Rusia: ați anunțat sau urmează să anunțați un candidat? Nu am văzut să spuneți despre asta undeva.

Ce fel de candidat? Noi credem că Rusia nu ar trebui să aibă un președinte, deoarece susținem o republică parlamentară. Dacă vă referiți la ceea ce în Rusia se numesc „alegeri”, vă spunem că noi considerăm că participarea la acest eveniment nu este doar inutilă, ci și contraproductivă. Noi susținem un boicot total. Orice prezență la secțiile de vot reprezintă un sprijin pentru Putin. Ceea ce îl interesează cel mai mult este prezența la urne.

„Cel mai mare pericol pentru Putin sunt aliații lui”

Înțeleg că nu puteți acum să ne oferiți toate detaliile, dar aceasta lovitură sau revoluție invocată când ar trebuie să aibă loc: înainte, imediat după alegeri?

Aceste schimbări nu au nicio legătură cu ceea ce se va întâmpla în martie. Mai degrabă, acesta este un motiv în plus pentru ca toate țările, inclusiv Moldova, să urmeze recomandările APCE și să nu-l mai recunoască pe Putin drept președinte. El este un uzurpator, un dictator sau cum doriți să-l numiți. Cu toate acestea, acesta este doar un episod minor. Un impuls pentru schimbarea adevărată ar putea fi un eșec semnificativ pe front sau un eveniment de rezonanță în interiorul țării. În prezent, nu avem informații cu privire la acest aspect. Putem doar să ne pregătim pentru momentul în care aceasta se va întâmpla.

Sunteți singurul deputat, deja fost, care nu a votat în 2014 pentru anexarea Crimeei de către Rusia. Ați plecat în Ucraina în 2016. Chiar de atunci v-ați putut imagina că în 2022 țara dumneavoastră va începe un război de scara largă împotriva Ucrainei?

Uitați, eu nu am plecat: ei (autoritățile ruse - n.r.) pur și simplu nu mi-au permis să mă întorc în țară din cauza expunerii mele în 2014. Da, în 2016 m-am mutat în Ucraina. Eram, însă, convins încă de la început că după anexarea Crimeei va izbucni un război pe scară largă. Acesta a fost unul dintre motivele mele pentru a vota împotrivă. Chiar am scris în ziua votului că toate acestea se vor încheia cu un război mare. Acesta a fost amânat atât cât a fost posibil, însă acest lucru s-a întâmplat oricum.

Înțeleg că următoarea întrebare ar fi mai potrivită pentru experții militari și analiști, dar aș vrea să știu dacă dumneavoastră observați că, într-adevăr, Rusia pierde în acest război, așa cum dorește partea civilizată a lumii?

Dintr-un punct de vedere strict matematic, o înfrângere înseamnă că o parte nu mai poate atinge obiectivele stabilite. Este evident că Rusia nu are șanse să câștige, să captureze Kievul, să instaureze propriul control asupra conducerii și teritoriului Ucrainei. În acest sens, înfrângerea deja a avut loc. A câștigat deja Ucraina? Nu. Scopul Ucrainei este să recâștige teritoriile sale și să înlăture prezența militară rusă. Aceste lucruri nu s-au întâmplat încă. Este posibil? Da, este posibil. Anume asta este esența acestui război. Multe depind de furnizarea de armament către Ucraina și de susținerea internațională. Nu cunoaștem durata acestui război. Cred că cel mai probabil scenariu de finalizare a acestui război implică schimbări politice în Rusia. După cum am discutat deja cu dumneavoastră, cel mai probabil un impuls pentru aceasta va fi un anumit eșec al Rusiei pe front, nu neapărat o înfrângere totală. Punctul final, totuși, va fi stabilit la Moscova. Cred că probabilitatea unor schimbări politice de acolo este mult mai mare decât posibilitatea ca armata ucraineană să recâștige total teritoriile. Consider că acest lucru va fi destul de dificil de realizat.

Ce se va întâmpla cu Putin în cazul acestui scenariu, în opinia dumneavoastră: va fi judecat sau chiar lichidat?

Desigur, noi vrem să-l vedem pe banca acuzațiilor, însă mai puțin probabil că acest lucru se va întâmpla. Cred că aliații lui vor fi interesați ca acest lucru să nu se întâmple. Cel mai mare pericol pentru Putin sunt aliații lui, nu reprezentanți ai „Legiunii Libertatea Rusiei”.

Înțeleg că vă aflați la Kiev, dar nu considerați că vă supuneți unui risc imens când vorbiți despre planurile dumneavoastră și aceste pregătiri pentru o asemenea lovitură?

Eu cred că prietenii mei, aliații mei care se află acum pe front sau în spatele acestuia riscă mai mult. Suntem în condițiile unui război și fiecare trebuie să-și asume un risc pentru a-și atinge scopurile, idealurile și principiile. Tot poporul ucrainean acum nu se află în siguranță. Marți a fost încă un atac masiv asupra orașelor ucrainene, au murit civilii. Toți riscă și din acest motiv noi trebuie să câștigăm.

„Mulți încearcă să stea pe două scaune și să prindă momentul când vor trebui să treacă pe partea celui care va câștiga”

Vreau să întreb și care este părerea dumneavoastră despre un decret semnat de Putin care a decis crearea unei comisii ce se va ocupa cu întoarcerea sau protejarea proprietăților fostului Imperiu Rus și a celor ale Rusiei sovietice. Ce urmărește Putin prin acest document? Vrea să meargă mai departe?

Rusia a ales calea militară, cu multe comenzi de stat în acest sector și cu mulți oameni care lucrează în această industrie și deja câștigă bani mulți. Din acest motiv, va fi destul de complicat să se oprească toate aceste procese. Aceasta ar însemna mulți oameni nemulțumiți care s-au obișnuit cu veniturile ridicate și care ulterior vor fi lipsiți de acestea. Dacă acțiunile militare în Rusia se vor încheia, indiferent de motiv, cred că vom fi martorii unei provocări militare majore în țările baltice. Cu toate acestea, nimeni nu știe cu siguranță. Dacă aș fi în locul Republicii Moldova, m-aș gândi foarte activ la acest aspect, deoarece Putin are posibilitatea de atac prin Transnistria.

Când credeți că vă veți putea întoarce în Rusia și cum vedeți activitatea dumneavoastră acolo, dacă, sigur, vă doriți acest lucru?

Atunci când am sărbătorit Revelionul, am băut pentru ca să ne întoarcem deja în acest an. Sper că cineva ne-a auzit și așa se va întâmpla. Însă este absolut inutil să ghicim când anume. Există Congresul Deputaților Poporului, care reprezintă parlamentul din umbră. Acesta lucrează activ asupra modificărilor legislative. Sper că acesta va asigura trecerea Rusiei de stadiul unui regim totalitar spre o țară democratică, organizarea unor alegeri libere și a referendumului privind adoptarea unei noi Constituții.

Încearcă cineva din echipa dumneavoastră să discute cu cei din partidul lui Putin, „Rusia Unită”, vedeți o deschidere ca cineva să vă asculte?

Mare parte a celor care sunt acum la putere nu fac asemenea pași, însă mulți dintre ei țin legătura cu noi. Mulți încearcă să stea pe două scaune și să prindă momentul când vor trebui să treacă pe partea celui care va câștiga. Noi încercăm să le explicăm că o asemenea poziție fățarnică nu va putea fi păstrată mult timp și la un moment dat poate fi târziu.