RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 08 Decembrie 2023, 16:25

HotNews.ro

Premierul ungar Viktor Orban se opune ferm negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina, argumentând că ţara este afectată de corupţie şi reprezintă o ameninţare la adresa agriculturii europene, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Viktor Orban Foto: Virginia Mayo / AP / Profimedia

"Ucraina este cunoscută drept una dintre cele mai corupte ţări din lume. Este o glumă! Nu putem lua decizia de a începe un proces de negocieri de aderare", a argumentat Orban, într-un interviu acordat săptămânalului Le Point, publicat vineri cu câteva zile înaintea unui Consiliu European care urmează să abordeze acest subiect.

În plus, Orban îi avertizează pe francezi în legătură cu "ceea ce ar însemna această aderare din punct de vedere economic pentru Franţa". "În fiecare an, va trebui să plătiţi peste 3,5 miliarde de euro în plus la bugetul comun al Uniunii", a spus el.

"Dacă lăsaţi această agricultură (a Ucrainei) să intre în sistemul agricol european, ea îl va distruge a doua zi", a dat el asigurări.

Premierul ungar, care s-a întâlnit joi seara cu preşedintele francez Emmanuel Macron, a explicat, de asemenea, că poziţia sa este inflexibilă, deoarece "mai mult de două treimi din opinia publică ungară se opune deschiderii oricăror negocieri".

Însă "Ucraina este în dificultate", recunoaşte el, pentru că "suferă din cauza invaziei ruse" şi "este legitim ca întreg Consiliul European să-i trimită semnale bune", cum ar fi un "parteneriat strategic" cu UE, mai degrabă decât negocieri de aderare.

"Când vom reuşi (...) să aducem Ucraina mai aproape de Europa, peste câţiva ani, vom vedea atunci", a declarat el înainte de întrevederea de joi cu preşedintele Emmanuel Macron.

Viktor Orban s-a referit şi la reforma sistemului de azil european aflată în prezent în discuţie în UE.

"Poate fi mai bună decât precedenta, dar nu este o soluţie", a estimat el. "Soluţia finală este ca nimeni să nu poată intra pe teritoriul european fără să obţină autorizaţie de la o autoritate în baza unei proceduri", a mai spus Orban.

La reuniunea de săptămâna viitoare Ucraina aşteaptă ca UE să dea undă verde începerii negocierilor de aderare, după ce ţara a primit anul trecut, alături de Republica Moldova, statutul de ţară candidată.

Perspectiva unui veto din partea Budapestei nu face decât să complice situaţia şi aşa tensionată legată de Ucraina, ţară care din februarie 2022 duce un război contra forţelor invadatoare ruse. Premierul ungar Viktor Orban a cerut marţi retragerea de pe agenda summitului Uniunii Europene din 14-15 decembrie a celor două decizii referitoare la sprijinul bugetar pentru Kiev şi la deschiderea negocierilor de aderare la UE.

Este vorba despre a doua scrisoare de acest fel trimisă recent lui Charles Michel de către Viktor Orban, singurul dintre liderii statelor UE care a păstrat legături strânse cu Kremlinul după invazia rusă lansată în Ucraina în februarie 2022. Orban, care a pus constant sub semnul întrebării strategia europeană de sprijinire a Kievului şi eficacitatea sancţiunilor contra Rusiei, are posibilitatea de a bloca aceste decizii întrucât este necesară unanimitatea celor 27 de state membre.