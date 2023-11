RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 21 Noiembrie 2023, 17:04

SUA au redus livrările de muniție standard NATO către Ucraina cu 30% de la începutul războiului Israelului împotriva Hamas în Gaza luna trecută, scrie ABC News, citând un oficial ucrainean, scrie Ukrainska Pravda.

obuze de 155 mm Foto: Matt Rourke / AP / Profimedia

„Obuzele de artilerie de 155 mm sunt, fără îndoială, cea mai importantă muniție pentru Ucraina în lupta sa împotriva forțelor ruse invadatoare, iar unele stocuri americane, care au fost desemnate pentru forțele ucrainene, au fost redirecționate către Israel”, notează ABC News, în timp ce subliniază că, în ultimele săptămâni, oficialii americani au declarat în mod repetat că furnizarea de arme către Israel nu va avea niciun impact asupra războiului din Ucraina.

„Ei (oficialii americani) ne spuneau că nu va influența angajamentele (din partea SUA), dar a făcut-o”, a spus un oficial ucrainean.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului cu ABC News, a spus că furnizarea acestor obuze de artilerie vitale reprezintă „aproximativ 60-70% din aprovizionarea totală a Ucrainei”.

Cu toate acestea, un înalt oficial american al apărării a declarat pentru ABC News că reducerea de muniție nu are „absolut nimic de-a face cu ceea ce se întâmplă în Gaza”.

El a spus că pachetele de asistență „încep să fie puse laolaltă cu săptămâni în avans, așa că nu există nicio legătură între ceea ce se întâmplă în Gaza și ceea ce se întâmplă în Ucraina”.

În același timp, în timpul vizitei sale în Ucraina, Lloyd Austin, secretarul Apărării al Statelor Unite, a anunțat un nou pachet de asistență de securitate pentru Ucraina în valoare de 100 de milioane de dolari SUA, care include un număr nespecificat de obuze de artilerie de 155 mm care îndeplinesc standardele NATO.

Departamentul de Apărare al SUA a dezvăluit pe 20 noiembrie conținutul noului pachet de ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina. Noul pachet va conține un sistem de rachete cu lansare multiplă HIMARS și muniție suplimentară pentru acesta, rachete antiaeriene Stinger, obuze de artilerie de 155 mm și 105 mm, rachete antitanc TOW și sisteme antitanc Javelin și AT-4.

Ucrainenii spun că războiul din Ucraina a căzut pe locul doi în atenția oamenilor

De altfel, Associated Press titra zilele trecute că în „timp ce atenția lumii se îndreaptă către Gaza, ucrainenii sunt îngijorați că uzura războiului va dăuna cauzei lor”.

Timofii Postoiuk și prietenii săi au înființat un efort de strângere de fonduri online pentru Ucraina, iar donațiile au venit din întreaga lume, ajutând la achiziționarea de echipamente esențiale pentru forțele armate ucrainene.

Pe măsură ce luptele cu Rusia continuau și oboseala de război a început, donațiile au încetinit, dar banii au continuat să vină în mod constant. Apoi, pe 7 octombrie, a izbucnit războiul Israel-Hamas.

Odată cu declanșarea unui alt conflict major, rețelele de socializare, inclusiv X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, au fost inundate de știri din Orientul Mijlociu. „Postările și actualizările noastre de strângere de fonduri pur și simplu se pierd între aceste tweet-uri”, a spus Postoiuk.

Postoiuk, un manager de dezvoltare pentru fondul The Way to Ukraine, a declarat că echipa se aștepta la o scădere a donațiilor, dar nu în această măsură.

„Războiul pentru independență al Ucrainei pur și simplu nu mai este pe ordinea de zi, cel puțin deocamdată”, a spus el.