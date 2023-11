RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 12 Noiembrie 2023, 10:22

7

Colonelul ucrainean Roman Cervinski, în vârstă de 48 de ani, care a făcut parte din Forțele Speciale ale Ucrainei și care are legături strânse cu serviciile de informații din țară, a coordonat operațiunea de sabotare a gazoductelor Nord Stream, în 2022, potrivit mai multor surse ale cotidianului The Washington Post, notează The Moscow Times.

Valeri Zalujnîi Foto: Ukraine Presidents Office / Zuma Press / Profimedia

Sursele WP, care au vorbit sub protecția anonimatului, susțin că Cervinski nu a planificat operațiunea și nu a acționat singur.

Ofițerul de rang înalt s-a ocupat de logistică și a sprijinit echipa de șase persoane care au folosit identități false pentru a închiria barca și echipamentele folosite pentru scufundare în vederea amplasării explozibililor care au avariat conductele.

Deși el ar fi coordonat operațiunea de sabotaj, ordinele au venit de la oficiali ucraineni cu rang mai înalt, iar toate informațiile ajungeau în cele din urmă la generalul Valeri Zalujnîi, comandantul-șef al Armatei Ucrainene.

Cervinski a negat, prin avocatul său, orice rol în sabotarea conductelor și a transmis că informațiile privind implicarea sa „sunt răspândite de propaganda rusă fără niciun temei”.

Până la acest moment, Kievul nu a avut nicio reacție în legătură cu dezvăluirile făcute de The Washington Post.

În martie 2023, Ucraina a neagat implicarea în sabotarea gazoductelor Nord Stream, după ce în presa internațională au apărut informaţii privind implicarea unui „grup pro-ucrainean".

Cine este colonelul Cervinski

Colonelul Roman Cervinski este un apropiat al liderilor militari și a mai contribuit de-a lungul timpului la alte operațiuni secrete desfășurate de Kiev.

De la începutul războiului, Cervinski a făcut parte din forțele speciale ucrainene și a avut misiuni în zonele ocupate de ruși. Superiorul lui direct era generalului-maior Viktor Hanușciak, care comunica direct cu Zalujnîi.

Cervinski ar fi fost ales pentru a coordona sabotajul deoarece în trecut a avut funcții de conducere în agenția de informații militare și în serviciul de securitate al Ucrainei și a dezvoltat relații apropiate de liderii militari și cei din domeniul securității, conform surselor citate de WP.

Cervinski se află în prezent după gratii, într-o închisoare din Kiev, fiind acuzat de abuz de putere. Colonelul ar fi dezvăluit coordonatele unui aerodrom pe care rușii l-au bombardat ulterior, atac soldat cu moartea unui militar și rănirea a încă 17, potrivit Meduza.

Dezvăluirea a fost provocată de o acțiunea pentru care nu ar fi avut permisiunea: a încercat să determine un pilot militar rus să dezerteze în iulie 2022.

Cervinski susține că, de fapt, operațiunea a fost aprobată, iar acum este încarcerat din cauza criticilor aduse președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Colonelul a mai prezicat că că-l suspectează pe unul din cei mai apropiați consilieri ai șefului statului, Andrii Yermak, că este spion al Rusiei, dar nu a prezentat dovezi în acest sens.

Operațiunea de sabotaj ar fi fost făcută fără ca Zelenski să știe, potrivit surselor WP. Șeful armatei ucrainene era cel care primea toate informațiile, potrivit unor documente CIA, care au ajuns pe internet după ce militarul american Jack Teixeira, cel care a iscat scandalul Pentagon Leaks, fiund acuzat de scurgere de informații clasificate, le-a pus pe Discord.