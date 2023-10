RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 27 Octombrie 2023, 22:24

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, într-un nou discurs, că în această săptămână “pierderile ruseşti” au crescut semnificativ. El a precizat că a decorat postum 21 de luptători ucraineni şi că s-au revizuit toate adăposturile din Ucraina, pentru ca acestea să fie pregătite şi accesibile pentru populaţie, potrivit News.ro.

Zelenski a discutat cu premierul Marii Britanii şi cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite inclusiv despre ce se poate face pentru a se preveni un război pe scară largă în Orientul Mijlociu şi “o catastrofă mai mare pentru oameni”.

„Am acordat ordinele Steaua de Aur familiilor soldaţilor. 21 de războinici. Forţele Armate ale Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei. Complet devotaţi statului, camarazilor lor şi datoriei faţă de Ucraina. Veşnică amintire pentru ei! Şi recunoştinţă eternă”, a spus liderul de la Kiev.

„Astăzi, am avut două dialoguri internaţionale: cu prim-ministrul Regatului Unit şi cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite. Am discutat despre apărarea noastră comună a dreptului internaţional, despre punerea în aplicare a formulei de pace şi despre reuniunea consilierilor, care va începe mâine în Malta. Am vorbit, de asemenea, despre ce se poate face pentru a se preveni un război pe scară largă în Orientul Mijlociu şi o catastrofă mai mare pentru oameni.

Am discutat cu prim-ministrul Sunak despre paşii noştri comuni pentru a ne consolida apărarea, inclusiv despre sistemele de rachete antiaeriene şi mijloacele antidronă. Şi există un pachet foarte puternic din partea Germaniei - exact ceea ce am convenit cu domnul cancelar. Înainte de iarnă, vom primi sisteme de rachete antiaeriene, un alt sistem Iris-T, rachete pentru apărare aeriană, rachete de artilerie şi radare. Acest lucru va ajuta în mod semnificativ soldaţii noştri şi apărarea oraşelor noastre. Mulţumesc, Olaf!”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Zelenski a menţionat că în şedinţa de vineri a Cabinetului Militar s-a discutat despre situaţia de pe principalele fronturi de luptă. “Kupiansk, direcţia Bahmut, Avdiyivka, Maryinka şi direcţia Melitopol. Asigurarea acţiunilor noastre de apărare şi ofensivă, inclusiv a armelor şi rachetelor cu rază lungă de acţiune. Le mulţumesc tuturor luptătorilor care îşi menţin ferm poziţiile şi elimină ocupanţii. În această săptămână au crescut semnificativ pierderile ruseşti. Aşa ar trebui să fie”.

„Am condus o şedinţă privind adăposturile - asigurarea pregătirii şi accesibilităţii acestora pentru oameni. Sarcinile care au fost stabilite şi rezultatele obţinute. A fost efectuată o revizuire completă a tuturor adăposturilor din Ucraina. A fost creat un site web special unde se poate vedea starea adăposturilor din întreaga ţară şi progresul lucrărilor legate de adăposturi. Ministerul Industriilor Strategice supervizează acest lucru. În general, la nivel local, majoritatea regiunilor iau mai în serios chestiunile legate de adăposturi. Trebuie să continuăm această activitate”, a adăugat el.

„Şi încă un lucru. Astăzi este Ziua literaturii şi limbii ucrainene. Fie ca astăzi toată lumea să fie unită de sentimentul a ceea ce Ucraina, limba ucraineană şi tot ceea ce poporul nostru ucrainean a îndurat, a realizat, a trecut, a supravieţuit şi a făcut pentru a se asigura că Ucraina rămâne întotdeauna liberă şi că într-o zi îşi sărbătoreşte victoria. A sa. Mult aşteptată. Sunt recunoscător tuturor celor care luptă şi muncesc pentru ţara noastră şi pentru independenţa noastră! Ne amintim de fiecare persoană care şi-a dat viaţa pentru Ucraina!”, a mai spus Zelenski.