Sâmbătă, 14 Octombrie 2023, 00:06

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, într-un nou discurs, că Ucraina va reconstrui cu siguranţă tot ce a distrus Rusia. Alături de premierul Ţărilor de Jos, Mark Rutte, Zelenski a fost la Odesa, unde a fost informat cu privire la situaţia din regiune şi la eforturile de reconstrucţie, potrivit News.ro.

Zelenski si Rutte Foto: Ukrainian Presidential Press Office / AP / Profimedia

„Vizita lui Mark Rutte, prim-ministrul Ţărilor de Jos, şi a echipei sale. Negocierile noastre. Există o decizie în ceea ce priveşte rachetele - Ţările de Jos furnizează rachete suplimentare. Astăzi, am discutat cu Mark şi despre alte măsuri comune pentru apărarea Ucrainei. O atenţie deosebită pentru apărarea oraşului Odesa, a întregului nostru sud - de la porturile de la Dunăre până la porturile din zona Odesa.

Am discutat despre protecţia coridoarelor noastre de export în Marea Neagră. Lumea recunoaşte rolul global al Ucrainei ca garant al securităţii alimentare. Aceasta susţine cu fermitate necesitatea de a păstra şi de a spori importanţa noastră în această problemă. Stabilitatea socială a multor ţări depinde în mod direct de puterea Ucrainei”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski a menţionat că obiectivul principal este pregătirea pentru iarnă şi protejarea sectorului energetic, dar şi reconstrucţia.

“Astăzi, am fost în portul Odesa. Am primit informări de la oficiali militari şi guvernamentali despre unitatea noastră cu piaţa mondială şi despre protecţia apelor ucrainene din Marea Neagră. Am avut o întâlnire cu privire la situaţia din regiunea Odesa cu liderii forţelor de ordine, autorităţile regionale şi conducerea militară. Obiectivul principal este, bineînţeles, pregătirea pentru iarnă, protejarea sectorului energetic şi reconstruirea a ceea ce a fost distrus de atacurile ruseşti.

Le sunt recunoscător tuturor celor care lucrează pentru a garanta siguranţa poporului nostru. Munca tuturor celor din sistemul guvernamental şi a diplomaţilor noştri vizează în prezent trecerea peste iarnă şi respingerea puternică a atacurilor ruseşti asupra oraşului Odesa, a regiunii Odesa, a oraşelor din regiune şi a întregii Ucraine. Mai multă protecţie va fi oferită statului nostru”.

„Astăzi, am avut onoarea de a-i vizita pe războinicii noştri care se recuperează după răni”, a mai spus Zelenski. „Împreună cu Mark, am petrecut timp cu ei şi am vorbit cu ei. Am înmânat distincţii de stat militarilor şi medicilor care îi ajută. M-am întâlnit cu cadeţii de la Academia Militară din Odesa. O discuţie minunată. Vă mulţumesc, băieţi, pentru atenţie şi pentru întrebările dumneavoastră. Băieţi şi fete - vă descurcaţi foarte bine”.

Preşedintele ucrainean a menţionat şi că la Odesa s-a adresat participanţilor la reuniunea Forţei Expediţionare Comune - un format de cooperare regională în nordul Europei. Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Olanda şi Norvegia.

„Reuniunea a avut loc pe insula suedeză Gotland, care este un semnal semnificativ, un loc foarte simbolic pentru ca liderii să discute despre securitatea Europei şi despre apărarea fiabilă pe termen lung a ţărilor şi popoarelor noastre. Privind harta, se poate înţelege imediat de ce propagandiştii statului rus au cerut capturarea acestei insule. Gotland reprezintă controlul asupra întregii regiuni, iar Rusia încearcă, de asemenea, să destabilizeze această regiune.

Când m-am adresat Parlamentului suedez în 2022, la începutul războiului pe scară largă, am vorbit tocmai despre cât de important este să fim puternici pentru toată lumea din Europa, în toate părţile continentului, în fiecare astfel de punct strategic precum Gotland, care determină securitatea comună.

Apropo, sunt recunoscător pentru declaraţia comună a liderilor Forţei Expediţionare Comune de astăzi. Este o declaraţie puternică. Sprijin pentru Ucraina, în special în drumul nostru spre NATO şi o condamnare clară a agresiunii ruseşti. Şi disponibilitatea de a ne ajuta, după cum este necesar, pentru a câştiga războiul”.

Zelenski a anunţat şi semnarea unui protocol cu Republica Moldova:

“Astăzi am semnat un protocol cu Republica Moldova privind controlul comun al frontierei la punctul de trecere a căii ferate Kuchurhan - Novosavitskaya. Aceasta este o altă rută pentru exporturile noastre, un coridor de transport suplimentar care, fără îndoială, va consolida întreaga noastră regiune. Vă mulţumim, Moldova!”

„De asemenea, vreau să le mulţumesc astăzi luptătorilor noştri - cei care ne apără spaţiul aerian. Mai ales în partea de sud a ţării. Grupurile noastre de artilerie. Batalionul 13 mitraliere antiaeriene separate, Brigada 5 a Gărzii Naţionale şi Brigada 14 Radiotehnică. Vă mulţumim, luptători! Glorie tuturor celor care luptă pentru Ucraina! Mulţumim tuturor celor care ne ajută! Mulţumesc, Mark, pentru vizita ta şi pentru negocierile de astăzi, pentru tot sprijinul tău! Şi îţi mulţumesc, Odesa! Vom reconstrui cu siguranţă tot ceea ce Rusia a distrus”, a adăugat el. (News.ro)