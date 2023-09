Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat că liderul cecenilor, Ramzan Kadîrov, se află în stare critică din cauza unei boli, a declarat purtătorul de cuvânt al SBU, Andrii Iusov, publicației de știri Obozrevatel pe 15 septembrie, relatează Kyiv Independent.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov și generalul-locotenent Andrei Mordvicev (dr.) în Mariupol în martie 2022 Foto: Press Office of the Head of the / TASS / Profimedia