Turcia a încălcat acordurile prin eliberarea comandanților care au apărat fabrica de oțel Azovstal din orașul ucrainean Mariupol care fuseseră capturați de Rusia, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.

Comandantul Sviatoslav Palamar capturat de ruși in Mariupol a ajuns in Ucraina, după ce Rusia -a eliberat in Turcia Foto: Handout / AFP / Profimedia