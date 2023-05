Ранок 1 травня у Києві. Люди ховаються у метро від ракетних атак московії.

The morning of May 1 in Kyiv. People are hiding in the subway from Moscow's rocket attacks.

Геноцид Української Нації.#stoprussia

