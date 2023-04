RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 30 Aprilie 2023, 21:14

HotNews.ro

Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a avut o întrevedere cu generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), pentru a discuta posibile scenarii de luptă și ce are nevoie Ucraina pentru a întreprinde acțiuni ulterioare, relatează Ukrainska Pravda.

Generalul Cristopher Cavoli Foto: Chip Somodevilla / Getty Images / Profimedia

„Am ținut o întâlnire extinsă cu comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, șeful Comandamentului European al Statelor Unite, generalul Christopher Cavoli. Am discutat o gamă largă de probleme care sunt importante pentru noi. Am vorbit în detaliu despre situația operațională de-a lungul întregii linii de front. Am descris posibile scenarii, amenințări și condiții preliminare pentru acțiunile noastre viitoare. Scopul nostru este să fim pregătiți să ne îndeplinim obiectivele în cea mai mare măsură posibilă”, a spus Zalujnîi pe Telegram.

Zalujnîi și Cavoli au discutat și despre pregătirea soldaților ucraineni. Ei au convenit să țină legătura și să continue să lucreze împreună pentru a consolida capacitățile de apărare ale Ucrainei.

Ministrul apărării Oleksii Reznikov a spus vineri că Ucraina finalizează pregătirile pentru contraofensiva mult-așteptată împotriva forțelor rusești și este în mare parte pregătită pentru aceasta.

„De îndată ce va exista voința lui Dumnezeu, vremea și o decizie a comandanților, o vom face", a declarat Reznikov în cadrul unui briefing de presă online.

Kievul speră că contraofensiva planificată va schimba dinamica războiului care a făcut ravagii de când Rusia a invadat Ucraina în urmă cu 14 luni.

Rusia deține teritorii ucrainene în est, sud și sud-est. Armata ucraineană a declarat în ultimul său raport zilnic privind războiul că Bahmut, un mic oraș din est, a rămas în centrul luptelor.