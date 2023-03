RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 14 Martie 2023, 18:02

Ucraina a pus sub acuzare doi soldați ruși care au agresat sexual o fetiță de patru ani și i-au violat în grup mama, sub amenințarea armei și sub privirile soțului femeii, scrie Reuters. Acestea nu sunt singurele infracțiuni sexuale comise de soldații ruși din Brigada 15 Motorizată de Infanterie în martie 2022, primele zile ale războiului, în Brovari, o suburbie a Kievului, spun procurorii ucraineni.

Soldați ruși Foto: Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

În timpul încercărilor eșuate ale Moscovei de a captura Kievul, după invazia din 24 februarie 2022, soldații ruși au intrat în Brovari câteva zile mai târziu, jefuind locuințe și folosind violența sexuală ca tactică de terorizare a populației, spun procurorii ucraineni în documentele de urmărire penală consultate de Reuters, care s-au bazat pe interviuri cu martori și supraviețuitori.

Tatăl, bătut și forțat să îngenuncheze în timp ce soția sa era violată

Cele mai multe atrocități ar fi avut loc în 13 martie 2022, când militari ruși beți au pătruns în curtea casei unei familii tinere din Brovari. Tatăl a fost bătut, apoi a fost forțat să îngenuncheze în timp ce soția sa a fost violată în grup.

Înainte de a o agresa sexual, unul dintre soldații ruși i-ar fi spus fetiței de patru ani că „o va face femeie”, se arată în documentele consultate de Reuters.

Familia fetiței a supraviețuit, iar procurorii ucraineni investighează și alte infracțiuni, inclusiv crime, comise de soldații ruși în aceeași perioadă.

Cei doi soldați ruși puși sub acuzare de către procurorii ucraineni erau lunetişti, având 32, respectiv 28 de ani. Primul a murit pe front, iar cel mai tânăr, Yevgeniy Chernoknizhniy, s-a întors în Rusia. Jurnaliștii Reuters au încercat să ia legătura cu el și au sunat la un număr de telefon dintr-o bază de date online. A răspuns o persoană care a susținut că este fratele lui Chernoknizhniy și că acesta a decedat. „A murit. Nu ai cum să iei legătura cu el. Asta e tot ce pot spune”, a susținut bărbatul care a răspuns la telefon.

Abuzuri sexuale în serie

Cei doi lunetişti fac parte dintr-un grup de şase suspecţi acuzaţi de atrocități la Brovari, procurorii ucraineni spunând că este una dintre cele mai ample anchete vizând abuzuri sexuale comise de soldații ruși de la invazia în Ucraina.

După atacul asupra familiei fetiței de patru ani, cei doi militari au intrat în casa unui cuplu de bătrâni care locuiau alături. I-au bătut și au violat o fată de 17 ani și o femeie însărcinată, în vârstă de 41 de ani.

Într-o altă locuință, unde stăteau mai multe familii, soldații ruși i-au forțat pe toți să intre în bucătărie și au violat în grup o fată de 15 ani și pe mama ei, mai spun procurorii ucraineni.

Toate victimele au supraviețuit și au primit asistență psihologică și medicală.

Posibilă implicare a comandanților ruși

O anchetă preliminară este în desfășurare cu privire la o posibilă implicare a unor oficiali superiori în atacurile din Brovari.

Procuratura Generală a Ucrainei spune că investighează peste 71.000 de crime de război de la începutul invaziei. Anchetatorii ucraineni afirmă că probabilitatea de a-i găsi și pedepsi pe suspecți este scăzută, iar potențialele procese s-ar desfășura în absența agresorilor. Totuși, se fac eforturi internaționale pentru pedepsirea crimelor de război, inclusiv de către Curtea Penală Internațională de la Haga, notează Reuters.

Până acum, procurorii ucraineni au condamnat 26 de ruși pentru crime de război - unii prizonieri, alții în lipsă -, dintre care un caz de viol.

Guvernul președintelui Vladimir Putin, care susține că se luptă cu „neonaziștii” susținuți de Occident în Ucraina, a negat în mod repetat acuzațiile privind crime, violuri și tâlhării comise asupra civililor din Ucraina. De asemenea, a negat că comandanții militari ar ști despre agresiunile comise de soldați.