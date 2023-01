Imagini interesante din Moscova au apărut joi pe rețelele de socializare. Pe acoperișul unor clădiri mai înalte din capitala Rusiei au fost ridicate sisteme antiaeriene Pantsir, un astfel de sistem apărând a fi instalat chiar și pe acoperișul clădirii Ministerului Apărării de la Moscova.

În imagini foto și video apărute joi pe rețelele de socializare poate fi observată o macara care se pregătește să ridice pe acoperișul unei clădiri mai înalte de pe strada Teterinskyi, nu departe de zona centrală și de Piața Roșie.

Apoi, în imaginile filmate după înserat poate fi observat sistemul Pantsir pe acoperișul clădirii în cauză.

Potrivit unor informații care circulă pe Twitter, informații neconfirmate însă, și în alte locuri din capitala Rusiei ar fi fost montate sisteme antiaeriene.

O altă fotografie care circulă este cu un alt sistem Pantsir care pare că a fost instalat fix pe acoperișul clădirii principale a Ministerului Apărării al Federației Ruse.

VEZI ȘI:

In Moscow, a Russian Pantsir-S1 anti-aircraft missile system has been placed on the roof of a building of the Central District Department of Education on Teterinsky Lane, for the reasons so far unknown.



55.745352, 37.651179 pic.twitter.com/qMd1NVDYhW — Status-6 (@Archer83Able) January 19, 2023

From what it seems, in Moscow on Teterinsky Lane 8, they are trying to install the Pantsir-S1 anti-aircraft missile system on the roof of a multi-storey building \uD83E\uDEE4 pic.twitter.com/SOVhMAjH08 — Special Kherson Cat \uD83D\uDC08\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 (@bayraktar_1love) January 19, 2023

Not confirmed yet, but seems like true.

Main MoD building in Moscow. pic.twitter.com/y276Qxwp9j — Angry Cossack (@auto_glam) January 19, 2023

First the Russian military had Cope Cages.



Then they installed Cope Tors on some of their Black Sea Fleet ships.



Today they are installing Cope Pantsirs on government buildings in Moscow. pic.twitter.com/0EYnQasklV — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 19, 2023