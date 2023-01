RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 11 Ianuarie 2023, 21:51

Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat că va livra Ucrainei sisteme antiaeriene Zenit și muniție necesară pentru acestea, relatează AFP și Ukrainska Pravda.

Gitanas Nausėda si Volodimir Zelensi Foto: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/NurPhoto / Profimedia Images

"În zilele premergătoare începerii războiului, am oferit asistență militară Ucrainei, în special sub formă de (sisteme portabile de apărare aeriană) Stinger. Astăzi am adus o veste bună pentru Ucraina: transferăm sisteme de apărare antiaeriană și anumite instalații antiaeriene care ar trebui să vă ajute în această luptă”, a spus Nauseda.

Anterior în discursul său, președintele Volodimir Zelenski a mulțumit omologului lituanian „pentru decizia de a transfera sisteme antiaeriene în Ucraina, ceea ce va consolida protecția sistemului nostru energetic, în special împotriva atacurilor dronelor iraniene”.

De la începutul invaziei pe scară largă, Lituania a oferit deja Ucrainei asistență militară în valoare de 283 de milioane de euro. Asistența include sisteme de rachete antiaeriene, arme de infanterie ușoară, arme antitanc, mortiere, mitraliere, muniții, vehicule blindate de transport de trupe și obuziere, cât și asistență neletală, precum drone, echipament individual de protecție, dispozitive de vedere pe timp de noapte.

Anunțul lui Nauseda vine în același timp ce Polonia a anunțat că este pregătită să livreze Ucrainei o companie de tancuri Leopard 2 solicitată de Kiev, în cadrul unei coaliții internaționale.

„O companie de tancuri Leopard (14 vehicule blindate, nota editorului) va fi trimisă acolo ca parte a unei coaliții aflată în construcție”, a declarat Andrzej Duda, în timpul unei conferințe de presă comună cu omologii săi ucraineni și lituanieni la Liov, în vestul Ucrainei.