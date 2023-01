RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 04 Ianuarie 2023, 21:27

Masacrul de la Makiivka, produs de lovitura ucreaineană cu cel mai negru bilanț într-un singur atac admis de Moscova asupra forțelor rusești de la începutul invaziei din februarie 2022, a dat naștere criticilor până la vârful propagandei rusești, în frunte cu Margarita Simonian.

Margarita Simonian Foto: RT / WillWest News / Profimedia

Șefa postului RT, vârful de lance al propagandei internaționale a Kremlinului, Margarita Simonian, a cerut ca numele ofițerilor ruși implicați în dezastrul care a dus la moartea a sute de ruși în Makiivka să fie publicate și să ia „măsura responsabilităților lor”.

"Este timpul să înțelegem că impunitatea nu duce la armonie socială. Impunitatea duce la noi crime. Și, prin urmare, la disidența publică", a scris ea pe Telegram, potrivit AFP.

„Pe baza rezultatelor anchetei cu privire la tragedia de la Makiivka, oficialii responsabili vor fi trași la răspundere, a spus Ministerul rus al Apărării”, a scris Margarita Simonian pe Telegram, potrivit CNN.

„Este prima dată, se pare, când acest lucru a fost făcut public pe parcursul întregii operațiuni militare speciale. Sper că numele acestor persoane și amploarea pedepsei vor fi, de asemenea, anunțate”, a spus ea.

Reacția Margaritei Simonian vine după ce Ministerul Apărării de la Moscova a spus marți a noaptea că principalul motiv al tragediei de la Makiivka a fost utilizarea masivă a telefoanelor mobile de către personal.

Principalul motiv al tragediei de la Makiivka a fost utilizarea masivă a telefoanelor mobile de către personal, în ciuda interdicției. Acest factor a permis inamicului să localizeze și să stabilească coordonatele locului în care se află personalul militar pentru o lovitură cu rachete”, afirmă un comunicat remis presei de către Ministerul Apărării de la Moscova marți noaptea și citat de RIA Novosti, una dintre agențiile de presă ale statului rus.

Liderul autoproclamatei „Republici Populare Donețk” a lăudat miercuri curajul soldaților ruși uciși în lovitura ucraineană asupra orașului ocupat Makiivka, chiar dacă Ministerul rus al Apărării a susținut că „principala cauză” a atacului a fost faptul că militarii săi și-au folosit telefoanele mobile.

„Știm din proprie experiență ce înseamnă să suferi pierderi. Pe baza informațiilor pe care le am, pot spune cu certitudine că au existat multe demonstrații de curaj și eroism real din partea băieților din acest regiment!", a afirmat Denis Pușilin pe Telegram.

Mulți ruși cereau pe rețelele de socializare o anchetă transparentă asupra circumstanțelor atacului. „O să treneze și, în cel mai rău caz, o vor pune în spatele cuiva”, spune Valeri Butorin pe rețeaua VKontakte.

„Nu telefoanele mobile și proprietarii lor sunt de vină, ci neglijența banală a comandanților, care sunt sigur că nici nu au încercat să mute personalul” din clădire, a criticat grupul „Notele unui veteran” pe Telegram, care are 200.000 de abonați.

Ce se știe despre atacul cu HIMARS asupra unității rusești din Makiivka

Potrivit armatei ruse, acest atac a fost efectuat cu ajutorul sistemelor de rachete Himars, o armă furnizată de Statele Unite Ucrainei, care face posibilă lovirea mult în spatele liniilor inamice.

Ministerul rus al Apărării a părut miercuri să-i învinuiască pe soldații înșiși pentru atacul ucrainean, spunând că „principala cauză” a incidentului a fost utilizarea pe scară largă a telefoanelor mobile de către soldații ruși, „contrar interdicției”, permițând Ucrainei să determine coordonatele locațiilor soldaților.” Rusia și-a revizuit, de asemenea, estimarea soldaților uciși, de la 63 la 89.

Armata ucraineană a susținut că aproximativ 400 de soldați ruși au murit în atac, dar mai târziu a adăugat că numărul este „în curs de clarificare”.

Purtătorul de cuvânt al Grupului de Est al Forțelor Armate Ucrainene, Serhii Cerevatîi, a spus că „folosirea telefoanelor cu geolocalizare este o greșeală. Dar este clar că această versiune pare puțin ridicolă”.

Cerevatîi a spus că „a desfășura loturi atât de mari de oameni nou mobilizați – ceea ce înseamnă nu foarte instruiți, nu foarte bine coordonați – în încăperi mari nepotrivite pentru adăpostire în caz de pericol, este o scuză foarte slabă”.

„Desigur, aceasta este o greșeală [a rușilor] și cred că acum ei sunt implicați în căutarea unui vinovat. Dau vina unul pe celălalt”, a continuat el.

„Este clar că această [utilizare a telefoanelor] nu a fost motivul principal. Motivul principal a fost că nu au putut să desfășoare pe ascuns acest personal. Și am profitat de asta, după ce am detectat ținta, am distrus-o”, a adăugat Cerevatîi.

Marți, pe rețelele de socializare au început să apară primele relatări ale supraviețuitorilor și ale rudelor lor din Rusia, unii dintre soldații care au reușit să scape din clădire afirmând că rămășițele camarazilor lor vor trebui să fie identificate prin testare ADN după ce trupurile lor au fost sfârtecate în urma exploziilor.