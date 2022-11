RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 29 Noiembrie 2022, 17:17

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Ucrainenii abonați la serviciul de internet prin satelit Starlink al companiei SpaceX condusă de Elon Musk vor trebui să plătească un abonament mai scump, relatează The New Voice of Ukraine.

Elon Musk Foto: Patrick Pleul / AFP / Profimedia Images

Noul cost va fi de 75 de dolari pe lună de la 60 de dolari.

Măsura vine după ce Elon Musk anunțase pe 24 august, când Ucraina a sărbătorit Ziua Independenței, că prețul abonamentului Starlink, 100 de dolari la momentul respectiv în Ucraina, va fi redus substanțial.

„Costul lunar al serviciului Starlink va crește de la 60 de dolari la 75 de dolari. Noul preț se va aplica abonamentului dumneavoastră începând de la 29 decembrie 2022. Dacă nu vreți să continuați să folosiți acest serviciu îl puteți anula în orice moment”, afirmă o scrisoare trimisă de compania lui Musk abonaților săi din Ucraina.

Creșterea prețului vine după ce luna trecută SpaceX a avertizat Pentagonul că nu mai poate finanța sistemul Starlink în Ucraina și că ar putea opri oferirea serviciului în țara invadată de Vladimir Putin pe 24 februarie.

SpaceX a transmis Pentagonului că ar putea sista acest serviciu dacă nu îi va achita câteva zeci de milioane de dolari în fiecare lună.

Internetul prin Starlink, vital pentru armata ucraineană

Președinția Ucrainei a răspuns că Ucraina va căuta o modalitate de a continua să păstreze serviciul Starlink însă Musk s-a răzgândit ulterior și a afirmat că va continua să îl finanțeze în Ucraina.

„La naiba cu asta... chiar dacă Starlink pierde în continuare bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua să finanțăm gratuit guvernul Ucrainei”, a scris el pe Twitter la jumătatea lunii octombrie.

Elon Musk anunțase încă de pe 27 februarie, la 3 zile după ce Putin și-a declanșat războiul de agresiune, că sistemul de internet prin satelit a fost activat pentru Ucraina.

Numeroși soldați ucraineni au relatat ulterior modul în care acest serviciu a fost crucial pentru trupele lor în întoarcerea sorții războiului în contextul în care forțele rusești au încercat să distrugă sistemele de comunicații ale Ucrainei încă din prima zi a invaziei.

Acesta a avut un rol deosebit de important pentru operatorii ucraineni de drone care au folosit aeronavele fără pilot Bayraktar TB2 pentru a distruge numeroase coloane blindate rusești în primele zile ale războiului, când armata rusă amenința Kievul.

Urmărește ultimele evoluții din a 279-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.