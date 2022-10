Corespondență din Slovacia Joi, 20 Octombrie 2022, 18:27

Claudiu Zamfir • HotNews.ro

Într-un interviu acordat HotNews.ro, Ihor Korkhovyi, ministru adjunct ucrinean pentru dezvoltarea comunităților, le transmite europenilor care protestează față de prețurile mari la energie și celor care cer diminuarea sancțiunilor aplicate Rusiei, că în vreme ce consumatorii din UE plătesc cu euro, ucrainenii plătesc cu vieți omenești, în războiul declanșat de Rusia.

Ihor Korkhovyi Foto: Hotnews

În noiembrie 2021, Ucraina a fost prima țară non-UE care a preluat Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, un format european de cooperare prin care Uniunea Europeană direcționează fonduri UE în proiecte transfrontaliere în statele riverane, membre UE și non-UE, inclusiv România, pentru dezvoltarea integrată a acestei macroregiuni.

Ulterior, în februarie 2022, Ucraina a fost invadată de trupele Federației Ruse, dar ucrainenii au reușit să-și ducă la final mandatul. Acum, Ucraina a predat Sloveniei Președința Strategiei Dunării, într-o ceremonie scurtă, în cadrul Forumului anual pentru Strategia pentru Regiunea Dunării 2022. Evenimentul ar fi trebuit să se țină la Kiev, dar a fost găzduit de orașul slovac Kosice, din cauza războiului.

Aici l-am găsit pe Ihor Korkhovyi, ministru adjunct ucrinean pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor, pe zona de integrare europeană. Oficialul guvernamental ucrainean a fost cel care a coordonat direct Președinția ucraineană a acestui format de cooperare.

Interviul video cu viceministrul ucrainean Ihor Korkhovyi:

HotNews.ro: Când a preluat Ucraina Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării?

Ihor Korkhovyi: În noiembrie 2021, delegația noastră a mers la Bratislava pentru cel de-al zecelea Forum anual și atunci am preluat președința la Kiev pentru întregul an. Deci din noiembrie 2021, am preluat Președința Startegiei UE a Dunării, am pregătit și agreat programul adoptat de cabinetul nostru de miniștri. Cu sprijinul punctelor strategice pentru Dunăre, împreună cu colegii noștri din Slovacia și Slovenia am lansat Președinția, dar, din păcate, pe 24 februarie 2022, a trebuit să o întrerupem pentru două luni, din cauza invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei. Apoi, când am fost în măsuă să o preluăm din nou, în luna mai, ne-am reînnoit Președinția și am continuat, am ajustat puțin programul și am îndeplinit toate sarcinile pe care le aveam planificate inițial.

HotNews.ro: Suntem la Kosice, în Slovacia, aici e pace. Cum este pentru dvs, un cetățean ucrainean și ca oficial ucrainean, când știți că țara dvs este atacată?

Ihor Korkhovyi: Mulțumită colegilor slovaci, dispunem de această locație la Kosice. Acest forum anual a fost parte a programului nostru prezidențial și a obligației noastre și era necesar să-l organizăm. Suntem recunoscători colegilor care ne-au ajutat, Comisiei Europene, că ne-au dat șansă să îl realizăm. Personal, emoțiile mele sunt foarte mari. Nu am dorimit aproape deloc în aceste două zile. Dacă stau cu fereastra deschisă și aud un zgomot, mi se pare că zboară vreo dronă sau vreo rachetă. Vă puteți imagina ce simt. De asemena, când înțeleg că rudele mele sunt pe linia frontului și că acum sunt în momente foarte grele, știu că trebuie să îmi fac și eu treaba atât de bine astfel încât ei să știe că totul funcționează bine chiar dacă suntem în război cu Rusia.

HotNews.ro: De unde sunteți?

Ihor Korkhovyi: Sunt din regiunea Poltava, o regiune culturală a Ucrainei, de unde s-a dezvoltat limba ucraineană literară.

HotNews.ro: Ce vești aveți de la rudele dvs., prietenii, colegii din Ucraina? Sunt atacați, sunt la adăpost?

Ihor Korkhovyi: Din păcate, în Ucraina nu poți găsi niciun loc sigur 100%, pentru că orașele noastre sunt lovite de rachete, orașele noastre pașnice sunt bombardate, distrug obiective civile pașnice, ceea ce este o violare a Convenției de la Geneva, se comportă ca un stat terorist. Rudele mele sunt permanent sub amenințăarea bombardamentelor, rachetele zboară deasupra capetele lor. Poți să îți imaginezi cum e să îți concentrezi energia să rezolvi o anumită sarcină, dar în același timp să te gândești cum e în regiunea Poltava, cum este situația de securitate. Din păcate , uneori, e cam greu să gestionezi aceste lucruri.

HotNews.ro: Sunt relatări despre atacuri cu drone, despre care se spune că sunt fabricate în Iran. Care este situația actuală a orașelor ucrainene, domeniul tău, și mai ales situația civililor, a copiilor și mamelor din Ucraina?

Ihor Korkhovyi: Rusia este un stat terorist, se războiește cu civilii, demolează toate prevederile Convenției de la Geneva, lovește centrale electrice și de termoficare, lovește stațiile de epurare a apei care furnizează populației pașnice ucrainene cele necesare vieții de zi cu zi. Ieri au lovit o centrală într-un district al Kievului și au lăsat sute de mii de oameni din Kiev fără mijloacele de supraviețuire. Vă puteți imagina că în secului XXI este un mare stat terorist care, cumva, s-a decis să-și ocupe vecinul? Sunt imprevizibili. Așeteptăm ca partenerii noștri să închidă cerul orașelor noastre pașnice și să ia parte la strategia mai largă de protecție a populației în fața bombardamentelor.

HotNews.ro: În Europa sunt și voci care îl îndemană pe președintele Zelenski și autoritățile ucrainene să încerce să negocieze cu Putin și Federația Rusă. De exemplu, recent, în România, ministrul Apărării, dl. Vasile Dîncu, a spus (la Prima TV) că „singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă (…) Ţările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanţii de securitate şi o pace cu Rusia. Singură, Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din Ucraina în momentul acesta nu poate să îşi permită, să-şi asume (…) pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii. Ar fi o înfrângere prea mare pentru politică”. Puteți negocia cu Putin?

Ihor Korkhovyi: Eu, personal, nu. Pot să vă spun așa: președintele nostru, liderii noștri politici au emis un ordin oficial prin care au afirmat că nu vor negocia cu regimul terorist al lui Putin. Pentru moment, aceasta este poziția oficială. În al doilea rând, cetățenii ucraineni, unitatea lor și dorința de a lupta pentru țară susțin acest mesaj. Mai mult de 80% dintre ucraineni vor să lupte și să-și protejeze țara. Adevărul va învinge, clar. Nu ne permitem să dăm Rusiei nicio șansă să ocupe și să anexeze niște zone gri, pentru că acestea vor fi baza pentru invazii suplimentare și pentru un posibil conflict mai mare care va atinge nu doar Ucraina, dar însăși Europa și NATO însuși.

HotNews.ro: Sunt voci în România care spun că România și Guvernul României nu au ajutat foarte mult Ucraina. Ce credeți, cum evaluați implicarea României?

Ihor Korkhovyi: Pot afirma că România este partenerul nostru. În special, parteneriatul nostru s-a arătat ferm în cazul problemei exportului de cereale ucrainene, când România ne-a sprijinit cu porturile sale. Deci suntem foarte recunoscători guvernului dvs. În același timp, am primit ajutor umanitar de la guvernul dvs, mii de ucraineni au primit adăpost în România. Mereu va mai fi loc de extinderea și aprofundarea cooperatării noastre. Nu trebuie să pierdem acest moment, fereastra de oportunitate nu va dura la nesfârșit. Deci cred că avem mult de lucrat alături de România, pentru a îmbunătăți, a dezvolta, a extinde, a aprofunda relația.

HotNews.ro: Guvernul României și-a exprimat dorința ca statul ucrainean să protejeze limba română și educația românească în Ucraina. Ce credeți, care sunt perspectivele în privința aceasta?

Ihor Korkhovyi: Nu văd nicio problemă la acest moment, cu acest subiect. În plus, avem ocazia să discutăm în cadrul platformei Uniunii Europene, a Bruxelles-ului. Sincer vorbind, nu sunt probleme. Fiecare guvern își protejează poporul, deci și Ucraina își protejează poporul, așa că oamenii care trăiesc în Ucraina, chiar dacă fac parte dintre minorități, trebuie să cunoască limba ucraineană națională, pentru a putea primi serviciile de bază ale statului, asta e singura idee. Deci, în acest caz, nu vedem nicio problemă, iar în acest moment avem nevoie să ne concentrăm mai mult pe problema noastră de a supraviețui. Mai întâi trebuie să se încheie războiul, asta e tot, iar discuțiile politice să le lăsăm pentru mai târziu.

HotNews.ro: Vine iarna, situația populației din Ucraina va fi și mai rea, din cauza lipsei energiei, a alimentelor, a altor resurse. Dar, în aceste zile, de exemplu, în Franța, sunt proteste față de situația din Franța, față de situația din alte țări, afectate de situația cauzată de acest război. De exemplu, sunt multe voci care spun că țările europene ar trebui să reducă sancțiunile aplicate Rusiei, din cauza prețurilor mari la energie din Europa și din cauza faptul că cei mai săraci oameni din țările europene vor plăti prețuri mai mari. Care e mesajul dvs. pentru oamenii din Europa care sunt afectați de aceste prețuri mari la energie?

Ihor Korkhovyi: Mesajul meu e clar: voi plătiți cu euro, noi plătim cu vieți omenești. Asta este. Voi vă plățiți prețul, vă rog să plătiți cecurile, pentru că ucrainenii plătesc bine. Dacă nu vreți, înțelegeți că, din păcate, nu e vina noastră. Nu noi am intervenit în Rusia, nu am invadat noi țara aceasta. Acesta e prețul pe care europenii, din păcate, trebuie să-l plătească pentru securitatea lor. Ucrainenii protejează aproape toată Europa de o posibilă invazie rusească.

HotNews.ro: Dvs personal când credeți că se va termina acest război, care sunt așteptările și speranțele dvs?

Ihor Korkhovyi: Presupun că atunci când vom relua linia aeriană directă Kiev-București, atunci va fi sfârșitul războiului.

HotNews.ro: Ce ne puteți spune despre perspectivele Ucrainei de aderare la UE? Ați aplicat, când vedeți posibilă intrarea Ucrainei în UE?

Ihor Korkhovyi: Pot spune că ne așteptăm la un răspuns, în urma chestionarului, din partea Comisiei Europene, presupun că va fi în 2023, poate în prima sau a doua jumătate și apoi ar trebui să pornească negocierile. Nu vedem niciun obstacol, pentru că aparatul de guvernare al Ucrainei a fost capabil să îndeplinească chestionarul cerut în numai o lună. Deci, hai, nu e nicio problemă! Mingea e în terenul Comisiei Europene, ne așteptăm ca negocierile să înceapă cât mai repede posibil. Avem nevoie de o foaie de parcurs clară.

HotNews.ro: Dar aderarea la NATO? Cum vedeți relația cu NATO și viitorul drum?

Ihor Korkhovyi: Așa cum a spus și ministrul nostru al Apărării, noi suntem deja parte a NATO. Și președintele nostru a spus că suntem deja, de facto, parte a NATO. Deci mai trebuie să facem pașii formali și bineînțeles că Ucraina va întări NATO, cu siguranță, cu forțele sale militare, cu energia poporului ucrainean, NATO va fi mai puternică. De asemenea, între NATO și Rusia nu trebuie să rămână vreo zonă gri, aceasta ar fi o problemă reală.

HotNews.ro: Dar cum vedeți viitoarea relație cu vecinul dvs. mai mare, Federația Rusă, după război?

Ihor Korkhovyi: E prea devreme să vorbim despre asta. Mai întâi trebuie să câștigăm războiul, pentru a ne recupera oamenii și teritoriile noastre și apoi vom putea începe să discutăm cu ei.