Soldații ruși au împușcat un muzician ucrainean în propria casă, după ce acesta a refuzat să participe la un concert în Hersonul ocupat, potrivit ministerului culturii de la Kiev, relatează The Guardian.

Soldat rus în Ucraina Foto: Olga Maltseva / AFP / Profimedia Images

Dirijorul Iuri Kerpatenko a refuzat să participe la un concert „organizat de ocupanți pentru a demonsta așa-numita „îmbunătățire a vieții pașnice” în Herson”, a declarat ministerul într-un comunicat pe pagina sa de Facebook.

Concertul din 1 octombrie ar fi trebuit să fie susținut de orchestra de cameră Gileya, al cărei dirijor principal era Kerpatenko, dar „a refuzat categoric să coopereze cu ocupanții”, se arată în comunicat.

Kerpatenko, care era și dirijorul principal al Teatrului de Muzică și Dramă Mykola Kulish din Herson, a postat mesaje sfidătoare pe pagina sa de Facebook până în luna mai.

Procuratura regională din Herson din Ucraina a lansat o anchetă oficială „pe baza încălcărilor legilor și obiceiurilor războiului, combinate cu omor intenționat”. Membrii familiei din afara Hersonului ar fi pierdut contactul cu dirijorul în septembrie.

Condamnarea artiștilor ucraineni și internaționali a fost rapidă. „Istoria Rusiei care a impus o politică de „a se conforma sau a muri” împotriva artiștilor nu este nimic nou. Are o istorie care se întinde pe o sută de ani”, a spus dirijorul finlando-ucrainean Dalia Stasevska, care urma să dirijeze Last Night of the Proms la Albert Hall din Londra, luna trecută, înainte de a fi anulat din cauza morții Reginei.

„Am văzut prea multă tăcere de la colegii ruși”, a spus ea. „Ar fi acesta momentul ca muzicienii ruși, în special cei care trăiesc și lucrează în străinătate, să facă un pas în sfârșit și să ia o poziție împotriva acțiunilor regimului rus în Ucraina?”