Daniela Mihai • HotNews.ro

​Oleg Victorovici are 57 de ani și trăiește împreună cu mama lui de 82 de ani, Nina Mihailovna, la etajul cinci al unui bloc distrus parțial de bombardamentele intense care au avut loc la Cernihiv.

Viața în blocuri bombardate Foto: Ilie Pintea/RRA

Încă 11 familii care, ca și ei, n-au avut unde să plece, se adăpostesc în apartamentele devastate. Un etaj mai jos, vecina lui, și ea în vârstă, are patru accidente vasculare și nu mai poate vorbi, dar a rămas în casa în care o cameră a fost spulberată de suflul exploziei. Povestea lor a fost surprinsă de corespondentul Radio România Actualități, Ilie Pintea.

VIDEO: Ilie Pintea/RRA

”Eu mă odihneam pe canapea, când deodată a început să zboare totul peste mine. Mai apoi am rămas fără cunoştinţă. M-au luat şi m-au dus la spital. Avem tensiunea 4.0. Mi-au acordat primul ajutor, iar apoi m-au adus la subsol şi eu cu fiul meu am stat aici o lună şi zece zile. Atât am trăit în beci, o lună și zece zile, apoi ne-am întors în casă” - povestește Nina, în bucătăria ei de la etajul cinci, unde gătea pe un aragaz de voiaj.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Autoritățile se pregăteau pentru eventualitatea unui nou atac terestru, așa că la intrarea în Cernihiv dinspre granița cu Rusia fuseseră amenajate noi linii de apărare. Efectele luptelor duse aici se vedeau inclusiv în cimitirul din oraș, unde în schimburile de focuri cu blindatele a fost avariat și monumentul militarilor ucraineni căzuți în luptele din 2014 din Donbas.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Cernihiv e un oraș important pe harta războiului din Ucraina, pentru că se află la 150 de kilometri de Kiev și la 70 de kilometri de granița cu Federația Rusă, iar pe această axă se află în avanpostul apărării capitalei.

Din acest motiv a și fost atacat chiar din prima zi de război, iar la bombardamentele intense asupra orașului s-au adăugat și desanturile trupelor terestre, care au angajat lupte cu forțele locale de apărare în proximitatea Cernihivului.

Asediul asupra orașului se vede la fiecare pas, de la podul distrus aflat la intrarea în Cernihiv dinspre Kiev, până la sutele de locuințe distruse de bombardamente.

În centru, aproape de clădirea impozantă a teatrului, hotelul Ucraina a fost distru de o bombă de 500 de kilograme care a căzut pe clădire.

Potrivit autorităților locale, imobilul fusese evacuat, așa că nimeni nu a fost rănit. La câteva sute de metri mai încolo, câteva blocuri turn au fost bombardate și sute de apartamente erau distruse de bombe.

Stadionul echipei locale de fotbal a fost și el bombardat, deși în zonă nu se află nici o facilitate militară, iar biblioteca din Cernihiv, care funcționa într-o clădire monument istoric, a fost parțial distrusă.

Înainte de război, la Cernihiv trăiau peste 280.000 de oameni, iar în prezent numărul lor a scăzut la mai puțin de jumătate. Nu există cifre exacte cu privire la fluxul refugiaților din regiune, pentru că unii se întorc acasă, dar toți cei care aveau unde să plece au plecat.

Foto: Ilie Pintea/RRA

În oraș sunt sute de locuințe distruse, iar în satele învecinate situația e și mai gravă: la Novoselevka au fost complet distruse 168 de case, într-o luptă cu blindate, iar voluntarii au adus aici câteva zeci de locuințe modulare pentru ca cei care au rămas sub cerul liber să aibă unde să se adăpostească.

Cei care nu aveau la cine să plece au rămas să trăiască în locuințele distruse de bombardamente, în ciuda faptului că nu au decât parțial acces la utilități și că își riscă viața rămânând în aparatmentele dărâmate, transmite corespondentul RRA, Ilie Pintea.