RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 27 Iulie 2022, 08:53

HotNews.ro

Separatiștii pro-ruși caută noi termene accelerate de a ocupa noi teritorii, totul pentru a se sincroniza cu planurile Moscovei de a organiza referendumuri falsificate de anexare la Federația Rusă. În tot acest timp, ofensiva rusească din est nu a câștigat mult teren, în timp ce în sud rușii sunt în defensivă, potrivit ultimului raport al Institute for the Study of War.

Rușii au vopsit numele orașului Severodonețk în culorile drepelului Federației Ruse Foto: AP / AP - The Associated Press / Profimedia

Ideile principale ale ultimului raport ISW:

Liderii pro-ruși din teritoriile temporar ocupate tot anunță noi termene accelerate pentru capturarea teritoriului ucrainean astfel încât să se alinieze la eforturile Kremlinului de a se pregăti pentru anexarea teritoriilor ocupate la Federația Rusă.

Forțele ruse au câștigat foarte puțin teren la nord-est de Bakhmut și continuă să lupte la est și la sud de Bakhmut.

Forțele ruse au efectuat un atac limitat la nord-vest de Izium, care ar putea asigura zonele din spatele rusești de pe linia Izium-Sloviansk.

Forțele ruse au desfășurat atacuri limitate la sud-vest de orașul Donețk, lângă granița cu regiunea Zaporojie.

Forțele ruse s-au concentrat pe apărarea liniilor ocupate și au efectuat un asalt terestru limitat în nord-vestul oblastului Herson.

Forțele ucrainene au continuat să lovească nodurile logistice rusești din regiunea Herson.

Kremlinul continuă să constituie batalioane regionale de voluntari pentru desfășurare în Ucraina.

Scurgerile de informații ucrainene continuă să dezvăluie agendele de anexare ale Kremlinului pentru Ucraina ocupată prin referendumuri falsificate.

Forțele ruse au efectuat atacuri terestre limitate la nord-vest de Sloviansk și au bombardat așezări la sud-est și sud-vest de Izium pe 26 iulie. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ruse au efectuat din nou un atac fără succes lângă Bohorodichne, la aproximativ 20 km nord-vest de Sloviansk. În plus, forțele ruse au efectuat o operațiune de recunoaștere în apropiere de Chepil, la aproximativ 60 km nord-vest de Sloviansk, între orașul Harkov și Izium, ceea ce poate sugera că forțele ruse caută să securizeze spatele operațiunilor pe linia Izium-Sloviansk.

În același timp, forțele ucrainene au respins asalturile rusești în zona Parcului Național Național Sviati Hory, la aproximativ 20 km nord-est de Sloviansk. Forțele ruse și-au continuat campania aeriană și cu atacuri de rachete împotriva regiunilor Odesa și Nikolaev pe 26 iulie.

În același timp, pe frontul de sud, forțele ruse au continuat să se concentreze pe apărarea pozițiilor lor ocupate și au încercat un atac limitat, fără succes, în nord-vestul Oblastului Herson. Forțele ruse au efectuat, de asemenea, lovituri aeriene și cu rachete asupra așezărilor din jurul zonei unde ucrainenii au reușit să treacă și să asigure un „cap de pod” peste râul Inhulets.

Forțele ucrainene au continuat să lovească depozitele rusești de muniție și concentrările de forță de muncă din regiunea Herson, complicând probabil logistica rusă în regiune, scrie ISW.

În paralel, Kremlinul a continuat măsurile de recrutare a unor batalioane suplimentare de voluntari pentru a sprijini invadarea Ucrainei de către Rusia, iar forțele ruse antrenează batalioane de voluntari din diferite regiuni în tabere de antrenament selectate din cauza lipsei de instructori militari.